Vedd elő azt a ruhadarabot, amely a szekrényed mélyén hever már évek óta. Lehet, hogy nem ez a kedvenced, de azért van benne potenciál, ugye? Ha igen, akkor itt az ideje, hogy kicsit feldobd – vagyis hogy átalakítsd!

Az átalakítás (upcycling) azt jelenti, hogy egy régi, sérült vagy uncsi darabból valami újat készítesz, és saját stílusodra szabod. A foltvarrott farmerektől kezdve a batikolásig számos upcycling-oktatóanyag található az interneten, ami segít kiélni a kreativitásodat. Azt javasoljuk, hogy nézd meg ezeket a TikTokereket, ha érdekelnek az upcycling-videók!

Alakíts ki „kapszulagardróbot”!

Ha te is odavagy a sokoldalú öltözködésért, érdemes egymáshoz passzoló klasszikusokból összeállítani a ruhatáradat. A „kapszulagardrób” azt jelenti, hogy a ruhatáradban csak olyan időtálló alapdarabok vannak, amelyek többféle outfitbe is beilleszthetők.

Először is, nézd át a ruhatárad és gondolkozz el rajta, hogy melyek a kedvenc darabjaid? Illenek ezek a ruhák a vágyott stílusodhoz? Jól passzolnak egymáshoz? Többféle outfitbe is beillesztheted őket? Jótanács: minden évszakra állíts össze ilyen ruhatárat, ha a lakóhelyeden változatos az időjárás.

A „kapszulagardób” nem csak arra jó, hogy ruhavásárlási szokásaidat megváltoztasd, de növelheti az önbizalmadat is a saját stílusodat illetően.

Csereberélj ruhát a legjobb barátoddal

Ha a legjobb barátodnak van egy olyan ingje, ami neked is tetszik, nyúld le tőle! Na jó, vicceltünk, de azért nem kell távolról csodálnod a remek stílusérzékét. A ruhacserebere tökéletes módja annak, hogy megváltoztasd a megjelenésed anélkül, hogy új ruhákat vennél. Tetszik a ruha, amit a múltkor viselt? Kérd kölcsön tőle! Cserébe ajánld fel, hogy tőled is kérhet kölcsön darabokat.

Esetleg, ha van olyan ruhátok, amit már nem vesztek fel olyan gyakran, cseréljetek! Így mindkettőtöknek lesz egy új darabja (így mindketten jól jártok).

Javítás házilag

Nem olyan nagy gond, ha a kedvenc farmered kiszakad vagy kilyukad. És nem is kell rengeteg pénzt költened arra, hogy egy varrónő megjavítsa. Először ijesztőnek tűnhet az ötlet, de viszonylag egyszerűen megvarrhatod a sérült darabokat. Ehhez mindössze egy tűre és egy darab cérnára lesz szükséged! Ha érdekel a dolog, nézd meg a kedvenc javítási módszereinket!

Menj turkálni!

Tényleg azt hitted, hogy nem fogunk beszélni a turkálásról? A használtruha-vásárlás egyszerű és fenntartható módja a ruhatárad felfrissítésének. Nem is beszélve arról, hogy így teljesen egyedi stílust hozhatsz létre (egyedülálló darabokból). Keresd meg a közeledben lévő turkálókat, és nézd át a kínálatukat! Természetesen a használtruha-vásárlás ma már online is lehetséges, például itt, a Remix oldalán. Nincs is annál jobb, mint amikor fenntartható módon vásárolsz a kanapédról.

Hagyd a ruhákat a levegőn megszáradni

Gondold át, hogy érdemes-e a kényelmes pulóveredet a szárítógépbe tenni. Akár hiszed, akár nem, a szárítógép a magas hőmérséklet hatására komoly károkat okozhat a ruhákban. Ha azt szeretnéd, hogy kedvenc ruhadarabjaidnak biztosan ne legyen semmi baja, hagyd őket a levegőn megszáradni. Akaszd fel őket csipeszekkel vagy helyezd őket ruhaszárító állványra, így meghosszabbítva élettartamukat. És ami a legjobb az egészben: a levegőn történő szárítás a gyűrődést is megakadályozza! Jó, mi?

Minden évszak után nézd át a ruhatáradat!

Általában észre sem veszed, mennyi ruhát halmoztál fel, amíg el nem jön az idő, hogy újra hordani kezdd őket – egy évvel később. Ez azt jelenti, hogy itt az ideje, hogy a tavalyi darabok közül néhány új otthonra találjon.

Minden új évszak beköszöntével válogasd szét a ruhadarabokat három kupacba:

Az egyikben legyenek azok, amiket IMÁDSZ!

A másikban azok, amiket talán felvennél még.

A harmadikban azok, amik már nem tetszenek.

Az első kupacot tartsd meg, a harmadikat add el a Remixen, és ismételd meg a válogatást a második kupaccal. Addig folytasd, amíg ki nem találod, mi lesz minden egyes ruhadarabnak a sorsa!

Ne tarts a trendekkel!

Legyünk őszinték, szeretjük követni a trendeket, hogy mindig a legmenőbb formánkat hozzuk. A trendek azonban gyakran túlfogyasztást és túltermelést okozhatnak a fast fashionben, ráadásul hetek alatt változhatnak. Ez azt jelenti, hogy az egykor „trendi”, tökéletes ruhadarabok ezrei rövid időn belül egyenesen a szeméttelepre kerülhetnek.

Ha nagyon megtetszik egy trend, gondolj arra, hogy a divat körforgásban van. Valószínűleg találhatsz olyan ruhadarabokat, amiket szeretnél. Ha legközelebb megtetszik egy trend, akkor hagyd ki, vagy keress annak megfelelő darabokat a turkálóban!

Vegyél fel egy ruhát ötször

Ezt a tanácsot már régóta halljuk. Gyakran előfordul, hogy olyan gyöngyszemet találunk, amiről azt gondoljuk, „hú, mostantól éjjel-nappal csak ezt fogom hordani”, majd egyszer felvesszük, és többé nem kerül elő a szekrényből. Mindegyik ruhadarab megérdemli, hogy többször is felvegyük.

Keress egy olyan darabot a szekrényedben, amit már egy ideje nem hordtál, majd próbáld meg egy hónap alatt ötször felvenni! Fontos, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a ruhatárunkat! Lehet, hogy az lesz a következő kedvenced...