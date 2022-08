Hámori Marcell, a balatonfüredi ÉgSzínKék kávézó és koktélbár tulajdonosa, alapítója – aki rangos szakmai díjat kapott nemrég – így összegezte hitvallását, szakmai tapasztalatait.

A fiatalember gyors, elegáns és makulátlanul precíz. Néhány év alatt lett Balatonfüred egyik meghatározó vállalkozója. Ezt jelzi a díj is, amit nemrég kapott a helyi turisztikai egyesülettől. – Honnan az ÉgSzínKék elnevezés? – nevet nagyot Marcell. – Mert számomra ez a legszebb szó, egy életérzést képvisel, tele van pozitív gondolattal, energiával – mondja a kávézó és koktélbár alapítója, tulajdonosa.

Hogyan fogadta a rangos elismerést?

– Kaptunk már több, országos szakmai díjat is. Ennek a díjnak azért örültem nagyon, mert a fürediek véleményét tükrözi. Egész évben nyitva vagyunk, sok helybeli törzshelyévé vált az ÉgSzínKék. Az év start-up vállalkozója kitüntetés a munkatársaimnak is szól. Szerencsésnek mondhatom magam, mert valahogy mindig megtalálnak az olyan kollégák, akik valóban tanulni és fejlődni szeretnének. Munkatársaim nagy része nálam sajátította el és kedvelte meg a vendéglátós hivatást. Ahogy én, ők is nagyon szeretik ezt az életmódot, és közösen örülünk annak, ha a vendégektől azt halljuk, hogy „itt ittam életem legjobb koktélját, gin-tonikját”.

Fotó: Pesthy Márton/Napló

Mikor, milyen indíttatásból döntötte el, hogy a vendéglátásban fog dolgozni?

– Gyermekkoromtól kezdve vonzott a vendéglátás világa. A személyiségemből adódóan nyitott vagyok, szeretek embereket megismerni, emberek között lenni. A Lovassy László Gimnázium két tan­nyelvű német osztályában tett érettségi után már tudatosan mentem főiskolára Győrbe turizmus–vendéglátás szakra, majd a másoddiplomám is a vendéglátás–marketing lett. A gimnázium és főiskola mellett is a vendéglátásban dolgoztam, mindig igyekeztem olyan munkahelyet választani, ahol tudok valami újat tanulni. Már akkor – és most is – folyamatosan kerestem a kihívást.

Miért éppen a koktélok világát választotta?

– Főiskolai tanulmányaim alatt elvégeztem a bártender- tanfolyamot, akkor ragadott magával a bárok és a koktélok világa. Egészen kis dolgokon múlik, hogy milyen lesz végül az ital, apró változtatásokkal egy teljesen új ital kreálható. Az ördög itt is a részletekben rejlik. Ha az ember szereti ezt a szakmát, itt kiélheti kreativitását. A bárok világában nagyon gyorsan változik minden, folyamatos fejlődés tapasztalható. Ami egyik nap még kőbe vésett szabály volt, másnapra megváltozik. Nemcsak a trendeket kell követni, hanem adaptálni, lefordítani, hogy az aktuális irányzatból mi valósítható meg itt. Minden tavasszal új itallapot írunk, ez egy rendkívül kreatív munka, amit nagyon szeretünk, és most már a kollégák is kiveszik a részüket belőle. Ilyenkor hónapokig gondolkodunk, kísérletezünk, hogy milyen új italokat kínáljunk az aktuális szezonban. Télre is készítünk itallapot, a hideg hónapokra hangolt italokkal. A másik része az emberi oldal, az élmény alapú vendéglátás. A hozzánk betérőknek biztosan tudunk új italt mutatni, ezért úgy áll fel az asztaltól, hogy ma is kóstolt valami újat, és élménnyel távozik. Brillat-Savarinnel együtt vallom, hogy valakit vendégül látni annyit jelent, mint felelősséget vállalni arra, hogy mindaddig, amíg nálunk van, gondoskodunk róla, hogy jól érezze magát. (Brillat-Savarin gasztronómusként lett híres és 1826-ban halt meg Párizsban).

Honnan az a kivételes maximalizmus és precizitás, amit képvisel?

– Mindig maximalista voltam mindenben. Most annyival könnyebb, hogy azt csinálom, amit szeretek, ebben folyamatosan fejlődhetek és újíthatok. Ez egyben az energiaforrásom. A hátrányait is látom, sokszor kell tudatosítanom magamban a határokat: bármennyire élvezem a munkám minden percét, az életnek nem szabad csak ebből állnia. Bár még csak 34 éves vagyok, néha pihenni és feltöltődni is kell.

Fotó: Pesthy Márton/Napló

Kitűnő iskolákban tanult. Nem gondolt arra, hogy külföldön, például Svájcban marad, ott él?

– Bármennyire megbecsültek ott, az első pillanattól tudtam, hogy Svájc csak egy állomás az életemben, ahol megszerzem a megfelelő tudást és tapasztalatot ahhoz, hogy saját üzletet nyithassak, mely a nekem való életforma. Szeretem, hogy enyém a felelősség, és ha megvalósítom egy ötletemet, akkor annak én élvezem az előnyeit vagy a hátrányait. Mindig is nagy volt a szabadságvágyam, és szerettem saját döntéseket hozni.

Miért döntött úgy, hogy Balatonfüreden nyit üzletet?

– Itt nőttem fel, ide köt a gyermekkorom, ráadásul tudtam, hogy ha valahol a Balatonon nyitok üzletet, az csak Balatonfüred lehet, mert szerintem itt van létjogosultsága a 365 napon át nyitva tartó üzleti modellnek. A város annyit fejlődött az utóbbi években, hogy már megvolt az igény a magas bárkultúrára. Egyre több nívós, országos szinten jegyzett étterem is van már Füreden, úgy láttam, egy magas színvonalú bárra is van igény.

Milyennek látja a magyar vendéglátás helyzetét, alakulását napjainkban?

– Folyamatos fejlődésben van, és úgy látom, egyre inkább a minőséget keresik a vendégek. Azt gondolom, hogy ez lesz a jellemző a jövőben is. A minőségre, az újra, a különlegesre mindig lesz igény. A kemény munka, az elhivatottság, a szakmai alázat és vendégek szeretete mindig meghozza az eredményt. A személyes kapcsolat fontosságát a vendéggel nem szabad lebecsülni, ez adja a savát-borsát a vendéglátásnak.

Mit jelent önnek a város, illetve a Balaton?

– Ezt nehéz szavakba foglalni, hiszen itt születtem és ide köt a gyermekkorom. Úgy gondolom, hogy mi, tősgyökeres fürediek gyakran fel sem fogjuk, hogy milyen szerencsénk van. Ha bárkinek azt mondom, Balatonfüreden lakom, szinte mindig megjegyzi, hogy mennyire szerencsés vagyok. Füred egyértelműen a Balaton fővárosa, ezt már mindenki tudja, aki idelátogat vagy itt él. 365 napon át nyitva tartó helyként szeretem a szezonon kívüli időszakokat is. Különös hangulata van az őszi-téli Balatonnak. A hétvégék persze nagyon erősek, a hétköznapok nyugodtak, van idő lelassulni, még többet beszélgetni a vendéggel, jobban megismerni egymást. Ilyenkor lehet felkészülni a következő szezonra, levonni a tanulságokat a nyárból. Vendéglátós vállalkozóként úgy gondolom, abban is van felelősségem, hogy milyen élményekkel mennek haza a turisták, nemcsak az ÉgSzínKékből, hanem a városból. A Füreden szerzett vendégélmény összetett dolog. Büszke vagyok arra, hogy a Balatonfüredről alkotott pozitív képhez én is hozzájárulhattam.

Fotó: Pesthy Márton/Napló

Amikor nem dolgozik, mivel foglalkozik szívesen? Mik a passziói?

– A bárkultúra, az italok világa a szenvedélyem is, ez kitölti az életemet. A rendszeres sportra azonban mindig szakítok időt, enélkül nehezebben lenne bírható a munkám fizikai része. Sokat olvasok, a kortárs magyar irodalom és a mágikus realista írók, Márqueztől Bodor Ádámig állnak közel hozzám.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

– Alapvetőnek tartom a magas színvonalú bárkultúra és vendégélmény fenntartását. A fejlesztés, újítás azonban a lét- elemem, ezért most kezdtem el azon gondolkodni, hogy lassan nyithatnék egy következő üzletet is.