Már a nyitónap is fergetegesre sikerült, élén Szabó Gáborral, a lovagi torna vezetőjével a szabadtéri, illetve lovagi arénában, a vár tövében, ahol a Papp Imre várkapitány családja képviseletében Papp Imréné, Papp Krisztina, Böjte Éva, Papp Éva Kata és Nagy Marietta köszöntötte a teltházas aréna tapsoló, éljenző közönségét. Papp Imréné várúrnő köszöntőjében arról is beszélt, hogy a kétnapos rendezvénnyel tisztelegnek elődeik, illetve a sümegi végváriak előtt, akik példát mutattak hazaszeretetből és megvédték Európát az iszlám előrenyomulástól. –Padányi, Kisfaludy Sándor, Ramassetter városában is élünk és előttük is tisztelgünk a végvári napok rendezvénysorozatával, fogalmazott a sümegi vár úrnője. A lovagi arénában, ahol gyönyörű paripákon vonultak be a résztvevők, vastapsot kapott és hatalmas sikert aratott Győrffy-Villám András és családja solymászbemutatója, valamint az olasz zászlóforgatók és Pápai Kíra előadóművész, aki egy csodás lovon énekelve bűvölte el a közönséget. Különösen a gyerekeknek jelentett nagy élményt, amikor az aprótermetű és nagyon ügyes, kedves pónilovakat a bemutatójuk után meg is lehetett simogatni. Parádés hangulatot teremtett a korabeli időket idéző forgatag és a kézműves vásár is. A középkort idéző, kétnapos fesztiválhoz alkalomhoz illő kínálattal, illetve programokkal kapcsolódott a Várcsárda, valamint a múzeumok és a kiállítások is korabeli hangulatot idéznek fel. Igazi különlegességnek ígérkezett a sümegi várban az egyedülálló és különleges technológiával létrehozott felvonóhíd ünnepélyes leengedése, melyen keresztül, ahogyan a középkorban is, be lehet jutni a várba, ahol láthattak az érdeklődők kecskefejést, íjász és tüzérségi bemutatót és végigjárhatták a korabeli várbörtönt is. Mindemellett a BrassCom rézfúvósok és a Tördemic Néptáncegyüttes is szórakoztatta a nagyérdeműt. A lovagi arénában történelmi jelmezes felvonuláson mutatkozott be mások mellett a Várkapitány Lovagi Torna Egyesület, a Khan Mongol Lovas Egyesület és a Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte, valamint Göl Basi vitézei. A fesztivál csúcspontját jelentette a történelmi lovasjátékok mongol lovaskaszkadőr show-val és középkori lakomával. A különleges időutazásra Pintér Tibor igazgató vezetésével a Nemzeti Lovas Színház, Honfoglalás című előadásával helyezték fel a koronát hatalmas érdeklődés és vastaps mellett.