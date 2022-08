- Az otthoni vízfogyasztást csökkentő módszereket már a legtöbben pontosan ismerik és alkalmazzák is, ám egy kertes házban ennél jóval többet kell tennünk. A cserjék, fák, virágok, vagy épp a veteményes locsolása, a kerti utak tisztán tartása, a kerti tó feltöltése mind-mind vizet igényel, s mindezt a konyhai csapból kifolyatni nem gazdaságos és környezettudatosnak sem nevezhető. Természetesen vannak egyszerű módszerek, amellyel a szürkevíz (az a szennyvíz, ami csak némi tisztítószert tartalmaz, például a mosásból, kézmosásból és fürdésből származó víz) hasznosítható. Vécéöblítésre akár tisztítás nélkül is megfelel, de némi szűrést követően a kertben is nyugodtan felhasználhatjuk. Ha nincs ásott kerti kutunk a legjobb és leglogikusabb módszer az esővíz összegyűjtése - hangsúlyozta tájékoztatójában Taba Barbara Borbála, a Praktiker szortiment menedzsere.

- Kisebb kertekben az esővízgyűjtő hordó lehet az első, legkönnyebben megvalósítható lépés. Ennek legnagyobb előnye, hogy olcsó és gyorsan telepíthető, egyszerűen csak az ereszcsatorna alá kell tenni az általában műanyagból, ritkábban fémből készült hordót. Hátránya, hogy a víz könnyen megalgásodhat benne és a szúnyogoknak is jó lakhelyként szolgál. Locsolni hagyományos öntözőkannával lehet belőle, ami alacsony vízállás esetén már kényelmetlen lehet. Eggyel elegánsabb megoldás az esővízgyűjtő tartály. Ilyenkor az ereszcsatornát és a tartályt egy speciális cső köti össze, a beüzemelése azonban még ennek sem bonyolult. Több méretben kapható, ráadásul további előny, hogy ezeket akár rendszerbe is köthetjük, így, ha az egyik megtelik, a víz tovább tud áramolni a következőbe – tette hozzá Taba Barbara Borbála.

Mint kifejtette, a későbbi használta is praktikusabb, mint a hordónak, ugyanis van rajta egy csap, amire csatlakoztatható a slag is. Fontos, hogy az igazán kényelmes öntözéshez nagyobb víznyomás kell, ehhez pedig szivattyúra van szükség. A legkomplexebb megoldás a földalatti esővízgyűjtő és -tároló rendszer kialakítása – ennek előnye, hogy szinte láthatatlan, nem foglal helyet a kertben, ráadásul rengeteg víz tárolását megoldhatjuk általa. Hátránya viszont, hogy még a komolyabb kertrendezés előtt érdemes kialakítani, különben nagy felfordulással, sok földmunkával jár a telepítés. Ennek megfelelően elég költséges is, egyértelmű haszna miatt azonban érdemes lehet belevágni, főleg egy nagyméretű kert esetén. Az esővíz gyűjtése és felhasználása terén egyre nagyobb tudatosság figyelhető meg a vásárlók részéről is. Bizonyítja ezt az is, hogy a tavalyi évhez képest majdnem a duplájára nőtt a kereslet az esővíz-gyűjtő tartályok, hordók és tartozékok iránt, valamint az is a tudatosságot igazolja, hogy még a nagy szárazság előtt mutatkozott leginkább érdeklődés az esővíz-gyűjtő megoldások iránt.