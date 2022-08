A csomagolásra nem sok figyelem hárul, pedig biztosan létezik pár olyan érdekesség, amit nem árt tudni. A Magyar Sörgyártók Szövetsége által létrehozott és évtizedes múlttal rendelkező „Minden doboz visszajár” nevű újrahasznosítási rendszer a környezetvédelmet erősíti, amely azonban csak a fogyasztókkal együtt lehet hatékony.

Magyarországon évente 750 millió darab alumínium dobozt bocsátanak ki. Mivel az évek során az alumínium dobozos termékek iránti kereslet nőtt, Magyarország sörgyárainak el kellett gondolkozniuk az elhasznált dobozok újrahasznosításának lehetőségén. A Magyar Sörgyártók Szövetsége ennek érdekében létrehozta a „Minden doboz visszajár” nevezetű újrahasznosítási rendszert. Mostanra számos visszaváltó automatát telepítettek főleg szupermarketekben, ahova a fogyasztók visszavihetik az elhasznált dobozokat, amelyekért 2 - 2,5 forintot kapnak.

A tudatos fogyasztók talán éppen azért is kedvelhetik az aludobozt, mert remekül újrahasznosítható. Az alumínium doboz nem a kukába való, sőt, a szelektív szemetes sem a legjobb hely neki. Az alumínium ugyanis értékes alapanyag – az újrahasznosítható anyagok közül az egyik legértékesebb, úgyhogy különleges bánásmódot is igényel - emeli ki a "Minden Doboz Visszajár" program legutóbbi sajtóközleményében.

A tájékoztatóból az is kiderül, hogy a világon minden évben több mint 250 milliárd új alumínium doboz készül. Ha ezt a sok-sok dobozt egymásra állítanánk, olyan magas oszlop lenne, ami 75-ször elérne a Holdig és vissza. Csak Magyarországon évente 1,1 milliárd aludoboz kerül forgalomba, ami percenként több mint 2000 darabot jelent. Nagyon fontos tényező, hogy az aludoboz - méretétől és alakjától függetlenül - számtalan alkalommal újrahasznosítható és az így nyert új doboz semmiben sem különbözik az eredeti nyersanyagból készített társaitól. Egy alumínium doboz átlagosan 60 nap alatt születik újjá, ennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy kiürült doboz újra a polcokra kerüljön. Ráadásul az újrahasznosítás energiahatékony, a szükséges energia az újnak csupán 5 százaléka. Ez a megspórolt 95 százalék már egyetlen doboz esetén is elég ahhoz, hogy egy laptop vagy tévé 3 órán keresztül működjön.

Országszerte ma már 200 alumínium doboz visszaváltó automata várja a környezettudatos fogyasztókat, ráadásul a Minden Doboz Visszajár és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a SPAR Magyarország együttműködésnek köszönhetően egyes automaták az összeg jótékonysági célokra való felajánlását is lehetővé teszik.