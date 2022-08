A Magyar Cukrász Ipartestület tizenhatodik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep és Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. A 2022-es ország tortája címet Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász Huncut szilva herceg fantázianevű kreációja viselheti.

Huncut szilva herceg fantázianevű kreáció

Fotós: Penovác Károly/Napló

Az idei ország tortájának elkészítése is soklépcsős, bonyolult folyamat, és a szokásosnál nagyobb odafigyelést igényel a szakemberektől is, mert összesen kilenc réteg alkotja a süteményt, amelyeket külön-külön kell elkészíteni, emiatt kétszer-háromszor annyi időt és munkafolyamatot igényel, mint egy egyszerűbb tortaféle, mondta el Pintér Zsolt, a veszprémi Kokó Cukrászda aranykoszorús cukrászmestere. A sütemény legfőbb alkotóeleme – ahogy erre a neve is utal – a szilva, amely többféleképpen is megjelenik a desszertben: aszalt szilvaként, pürésítve és dzsem formájában. A versenygyőztes torta a tavalyihoz hasonlóan idén sem tartalmaz hozzáadott lisztet, a tészta alkotóeleme mogyoró- és rizsliszt – ugyanakkor hivatalosan nem tekinthető gluténmentesnek azokban a cukrászdákban, amelyekben helyileg ugyanott készül, ahol a többi, lisztet tartalmazó finomság.

A cukrászmester elmondta, a tésztarétegek különlegessége még, hogy nem tartalmaznak tojássárgáját, valamint hogy mindhármat házilag főzött szilvadzsemmel kenik meg. A torta másik érdekessége, hogy száraz egri vörösbort is tartalmaz, amelyet nem főznek vagy forralnak: ezt az egyik szilvafőzetes rétegbe keverik tejszínnel, emiatt kisgyermekeknek nem feltétlenül ajánlott a fogyasztása. A tortát a tetején csokoládélapocska díszíti. A sütemény különleges, nemes és drága hozzávalókat – például fagyasztott áfonya és erdei gyümölcs, egri vörösbor, akácméz, tejcsokoládé – tartalmaz, ami az árában is megmutatkozik majd. Pintér Zsolt kérdésünkre elmondta, a szilva már a harmadik ország tortájában kap hangsúlyos szerepet a szilvagombóc és a szatmári szilvatorta után.

A cukormentes finomságok versenyében az idei győztes a szegedi Virág Cukrászda és Kávéház cukrászmestere, Gyuris László Nagyi kedvence elnevezésű tortája lett.

Nagyi kedvence

Fotós: Penovác Károly/Napló

A veszprémi cukrászdában is készítik a szeletenként 233,8 kalória és 11,9 gramm szénhidráttartalmú édességet. Pintér Zsolt erről elmondta, a torta pisztáciát, málnát, hibiszkuszt és mascarponét is tartalmaz, a cukrot eritrittel és xilittel helyettesítik benne. A tortát a savanykás málnavelő, a fehércsokoládés pisztácia ropogós, valamint a könnyű mascarpone mousse harmonikus ízvilágát némi hibiszkusz virág és csipkebogyóvelő teszi teljessé. A piskóta mandula- és kókuszlisztből készült, gabonalisztet nem tartalmaz.