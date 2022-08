– Régen nem volt eső a környéken, a száraz nyár során nem tudtak előbújni az ilyenkor szokásos gombafajok. Az ősz egyébként is erős szezonja a gyűjtésnek, idén pedig azért is megéri keresgélni szeptemberben erdőkben, mezőkön, mert most a várva várt, a megérkezett csapadék hatására a júliusra és augusztusra jellemző fajok is elkezdhetnek végre növekedni. Például a bronzos vargányára is későbbre számítunk a szokásosnál. Utoljára én is csak júniusban jártam gombászni, akkor jókor érkezett az eső, vargányafélékre sokra leltem. Azóta nem volt érdemes ezzel foglalkozni, legfeljebb ritkábban találhattam volna párat, folyópartokon, nedvesebb helyeken. Az persze, hogy a következő hetek hogyan változtatnak ezen a helyzeten, a további esőzéseken is múlik. Sokan várják, hogy kedvezően alakuljon ebből a szempontból az időjárás, de várhatóan szedhetünk a Bakonyban őzlábgombát, pereszkéket, csiperkéket, óriás pöfeteget, rizikét, vargányákat, ezek erre az időszakra jellemzőek ezen a tájon, sok lesz belőlük, ha legalább harminc-ötven milliméternyi csapadék hullik – sorolta Győri Krisztina, a Vadgomba Kisalföld és Bakony csoport tulajdonosa. Felhívta a figyelmet, hogy a kezdők már pár órás felkészítés után bátran elindulhatnak gombát szedni, de azért ehhez némi tanulás szükséges, ami könyvekből kevésbé sikeresen megoldható. Inkább szakértő vezette gombásztúrákat ajánl, ha pedig magunk gyűjtünk, mindenképp ellenőriztessük szakvizsgálaton, mielőtt elfogyasztjuk a kosarunkba kerülteket. Még a gomba tárolása, feldolgozása is körültekintést, kellő ismeretet kíván, ha el akarjuk kerülni a kellemetlen tüneteket, gyomorpanaszokat.

– A gombászat egészséges és közkedvelt időtöltés manapság. A természetben megnyugtató kiszakadni a hétköznapi, a munkahelyi stressz közegéből. Testmozgásnak sem utolsó. Sokszor az ember csak kiszalad egy-egy órára a kedvenc erdejébe, mezejére, ám az sem ritka, hogy akár egész napra beszippantja a gombák csodálatos világa, hogy aztán frissen és boldogan térjen haza a finom zsákmánnyal. Ráadásul a gombafogyasztás jót tesz, a legújabb kutatások szerint segít szellemi frissességünk megőrzésében, az ezzel kapcsolatos betegségek megelőzésében, erősíti az immunrendszert. A gombák zöme antioxidánsban legalább annyira gazdag, mint a répa, a paradicsom, a paprikafélék és a cukkini, ráadásul a legtöbb zöldséggel, gyümölccsel ellentétben kiváló szelénforrás. Csökkenti a vérnyomást. Vannak kifejezetten gyógyhatásúak, amelyek a mi erdeinkben is könnyűszerrel gyűjthetők, számos baj leküzdésében, kezelésében lehetnek támaszaink. Kalóriaértékük kicsi, kilogrammonként csak mintegy 150-500 kalória, fajtól függően, így diétázóknak is ajánlottak, segítenek az ideális testsúly elérésében, megtartásában – mondta el szakértőnk és hozzátette: hivatalosan két kilogramm fejenként, naponta az engedélyezett szedhető mennyiség. Ezt egy kis rutinnal rendelkező gombász ilyenkor ősszel szinte pillanatok alatt össze tudja gyűjteni. Némi hozzáértés szükséges, mert vannak halálosan mérgezőek. Azonban nem kell többre gondolni tucatnyi fajnál. Ugyan ennél jóval több a mérgező gomba, ám azok többsége túl nagy gondot nem okoz, csak pár kellemetlen órát, napot.

Győri Krisztina

Forrás: Vadgomba Kisalföld és Bakony

Alapfokú gombaismereti tanfolyamot az egyre növekvő érdeklődés miatt az ország szinte minden nagyobb városában, Veszprémben, Zircen is szerveznek. Így biztonságban tudhatjuk magunkat, családunkat, ugyanakkor élvezhetjük a természet ajándékait. A gombáknál hajszálnyi eltérésekre kell odafigyelni, rengeteg egymáshoz nagyon hasonló faj élhet egymás mellett, egy részük ehető, más részük mérgező. Ezért Veszprémben is van a piacon ingyenes lakossági gombavizsgálat. Az interneten elérhető a nyilvántartott gombaszakellenőrök listája, előzetes egyeztetés után szívesen segítenek.

Hetvennégyféle gombafaj terem hazánkban, ami árusítható lenne. Külön élőlénycsoportot képeznek. A növényektől eltérően nincsenek zöld színtestjeik, nem tudnak fotoszintetizálni, ugyanakkor fontos szerepük van az élővilágban: ők a lebontók. A növények felveszik a talajból a tápanyagokat, azokat az állatok számára is feldolgozhatóvá alakítják. A gombák az állati és a növényi maradványok lebontásában vállalnak komoly szerepet – ez a természetes körforgás. Lehet őket szárítani, grillezni, kerülhetnek salátába, készülhet belőlük pizzaalap, megtölthetők virslivel, zöldségekkel, sajttal, s úgy panírozhatók.