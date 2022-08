A mintegy 3000 éves rend profilját mindenekelőtt az oktatás adja, tagjai közé pedig igyekszenek azokat beválogatni, akik egy-egy adott szakterületen valami kimagaslót nyújtanak. Számukra nem pusztán a tudás átadása számít, hanem az átadás módja is, így az elért eredmények mellett nagy hangsúlyt kap a pedagógiai érzék is, e módon is biztosítva az oktatás megfelelő színvonalát.

A "Hall of Fame Martial Arts Europe"-ot, vagyis az európai harcművészek számára létrehozott halhatatlanok csarnokát Werner Tewes alapította 2012-ben, Észak-Rajna-Vesztfáliában. Célja, hogy Európa legjobb, legeredményesebb harcosai, testőrei előtt tisztelegjenek és köszönetet mondjanak elkötelezettségükért. A 6 tagú nemzetközi zsűri és Gábor Péter döntésének köszönhetően, egy év elbírálási időszak után, 36 éves sportolói, edzői, oktató-nevelői, versenyzői munkám elismeréseként, engem is beválasztottak az Európai Harcművészek számára létrehozott Halhatatlanok Csarnokába. A tiszteletbeli tagok, a Szövetségi Érdemkeresztet kiérdemlők mellett a 75 tag között ott szerepelek immár én is.

Kasza László

Pápa