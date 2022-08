Húsz csapat állt fel idén, hogy elnyerjék a legjobb lecsó és a "lecsókirály" titulust. Tóth-Renczes Katalin, a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényszervezője a Napló kérdésére elmondta, a szervezők nagy örömére rengeteg helyi intézmény és szervezet alakított ki idén csapatokat, emellett viszont természetesen nyaralóközösségek, és az ország távolabbi pontjáról érkezők is megtalálhatók a versenyzők között.

- Számunkra ez rendkívül fontos program minden évben, hiszen ez egy igazi nyárzáró rendezvény itt Balatonkenesén. Minden csapat szabad kezet kap a lecsókészítéssel kapcsolatban, vannak, akik a hagyományos ízeket követik, de minden évben akadnak, akik valami újdonsággal készülnek - tette hozzá Tóth-Renczes Kata.

Jurcsó János polgármester és Kontrát Károly országgyűlési képviselő a megnyitón

Fotós: Horváth Virág/Napló

A megnyitón Jucsó János polgármester kiemelte, a lecsófesztivál nemcsak hagyomány, de képes minden évben megújulni, újabb barátságok szövődnek, és újabb jó emlékek, amelyek Balatonkeneséhez kötődnek majd. - Szerencsénk van, hogy ilyen gyönyörű környezetben, a Balaton partján, ilyen csodálatosan szép időben tarthatjuk meg idén a rendezvényünket. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vesznek részt ilyen lelkesen évről évre a rendezvényünkön - tette hozzá Jurcsó János.

Kontrát Károly, Balatonkenese és a térség országgyűlési képviselője, a lecsófesztivál fővédnöke hozzátette, ez a rendezvény országos hírnevet szerzett a Balaton-parti településnek. - A lecsó igazi hungarikum. A magyar hagyomány ezer gondolata és ezer íze van a lecsóban. Mióta ennek a településnek országgyűlési képviselője vagyok, azóta ha tehetem, eljövök. Habár a mai napon a térség más településein is fontos, nagy rendezvények valósulnak meg, én kötelességemnek éreztem, hogy itt legyek ma. Azt látom, hogy nagyon sok az érdeklődő, a versenyző, és nagyon jó a hangulat is. Egyre nagyobbak a csapatok is, korábban 3-4 fős csapatok indultak, mára azonban már 15-20 főssé duzzadtak a létszámok - mesélte el Kontrát Károly.

Fotós: Horváth Virág/Napló

Érdemes elindulni akár most is Balatonkenesére a 18. Országos Lecsófesztiválra, hiszen fellép a VIVO Brass Quintet, a Sunset Lux Zenekar, az Euphoria Művészeti Stúdió, 17 órától az Ahhoz képest zenekar, 18:45-től a Conestoga Country Line Dance csoportja, este nyolctól pedig a Kelemen Kabátban fokozza a hangulatot, majd DJ Davelogan húzza hajnalig.