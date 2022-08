A városi szervezésben zajló, ingyenes programok helyszíne a Szent Erzsébet Liget, a rendezvénytér melletti füves terület lesz. Az esemény a Vidékfejlesztési program keretén belül a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület pályázati támogatása által valósul meg.

A Sofi &The Funktazi lép színpadra augusztus 19-én, pénteken 18.30 órától, majd a hazai könnyűzenei palettán évek óta töretlen sikerű Margaret Island ad koncertet.

Olyan helyi kötődésű zenekarok lépnek színpadra augusztus 20-án, akik nemzetközi szinten is bizonyítottak: Pribojszki Mátyás formációja, a Jumping Matt & His Combo mutatkozik be 19.30 órától. A vidám, improvizációkkal teli, igényes blueszene után 21 órától tűzzsonglőrök szórakoztatják a közönséget, majd egy másik almádi kötődésű csapat veszi át a stafétát, 22 órától. A The Bluesberry Band-et a Balaton-felvidék legjobb rhythm & blues zenekaraként tartja számon a koncertlátogató közönség.

Az augusztus 21-i, vasárnapi koncertek sorát a The Carbonfools kezdi. DJ Titusz zenekarának hangzásvilágát az elektronikus alapok és az élő hangszeres muzsika fúziója határozza meg. Igazi zenei csemegének ígérkezik a Carson Coma rockegyüttes 20.30-tól, akik szigetes-nagyszínpados zenei élményt hoznak Almádiba.