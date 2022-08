Koncert, zenés est, gyermek kézműves foglalkozás, zumba, vízi torna, strandmozi lesz a zánkai strandnál az előttünk álló hétvégén is, közölte a szervező faluház. Itt Kércz Tibor fotóművész állandó kiállítása is vár mindenkit és egyebek mellett finom borokkal, kirakodóvásárral is megajándékozzák az érdeklődőket.