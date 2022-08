A 20 pontos rendszerben történő minősítés után kiosztották a bronz, ezüst és arany minősítéseket, majd három kategóriában – gyümölcs, törköly, szőlő – választottak úgynevezett champion, más néven „legjobb” párlatot a zsűri tagjai. Az aranyérmesek versenye jelentős hazai sikereket is hozott. Egy somló környéki gazda törköly és egy másik helyi főző Irsai szőlőpálinkája lett a kategóriájában a legjobb, bár gyümölcspárlat kategóriában egy Lentiből származó kajszitétel lett champion.

Béli Géza pálinkamester, a verseny szakmai igazgatója elmondta, hogy 1987-óta, amikor először járt a borvidéken, sokat változott a hegy, és természetesen a verseny elmúlt 11 éve alatt a verseny színvonala és az induló tételek minősége is. Idén egy tétel például felidézte benne az évtizedekkel ezelőtt a hegyen termő őszibarack illatának emlékét. Egykori vám- és pénzügyőrségi vezetőként visszaemlékezett arra is, amikor a Doba és Somlószőlős közötti pálinkafőzdében még a főzést követő egy hónappal is lehetett érezni a narancspárlat után visszamaradt kellemes narancsolajillatot. A pénzügyőrmunkával aztán szerelem lett a Somló. Tizenegy évnyi versennyel a hátuk mögött a szervezők egészen bizonyosak, abban, hogy a helyi szőlőből és borászati melléktermékekből főzött tételek méltán felveszik a versenyt a hagyományos gyümölcspárlatokkal – szilva, körte, alma, barack. Sőt, jelentős szerephez jutottak az elmúlt években a borászati melléktermékek – törköly, seprő stb. – párlatai mellett a helyi szőlőfajták pálinkái is, mint az Irsai Olivér vagy a sárgamuskotály szőlő.