Másodszor tartottak éjszakai piacot a rendszeres szombat délelőtti termelői árusítás helyett Zircen és az ünnepi alkalom során a kézművesek portékái, a gyermekek játéklehetőségei, a mesterségbemutatók, a szokásos jóízű eszmecserék mellett otthon sütött házi kenyerek versenye egészítette ki a programot. Ismét bebizonyosodott, hogy a vásár kovásza a barátkozás.

Kas Emília, aki a Bakonyban nyaral, fiatal pékként nevezett be a megmérettetésre. Ugyanis úgy szeretett bele választott szakmájába, hogy otthon kezdett kenyeret sütni, és erre bíztat másokat is. Szerinte azért nagyszerű ez, mert ősi alapélelmiszerünket magunk is előállíthatjuk, úgy véli, kovásszal dolgozni élmény, s az is, hogy érezhetjük, tudunk részben önellátók lenni. A versenyre készített remekébe vadfokhagymát rakott, amit erdőben maga gyűjtött és még kerti katicavirágot. Kedvence a kovászos, rozsos, diós cipó. Ám állítja, ilyen plusz különleges hozzávalók nélkül is rengeteg féle íze lehet egy kenyérnek.

A Bakonybélből kisgyerekeivel, férjével érkezett Monyoródi Klára nemrég kapott barátnőjétől kovászt, azóta, egy-két hónapja süt maga is kenyeret. Úgy véli, a kovásznak – amit etetni, gondozni kell – és a lisztnek is lelke van. Örült a versenylehetőségnek, a házi kenyérsütést jó divatnak tartja, ahogy azt is, hogy most a piac ezt népszerűsítette. Finomabb, testesebb lehet így a mindennapi betevő, a lényeg mégis az szerinte, hogy ő teszi az asztalra szerettei elé és megválaszthatja az alapanyagait. Kemencét szeretnének kialakítani otthonukban, abban még jobbak lehetnek a cipók. A kenyerét, amit ezúttal díjaztak, a piac előtti napon dagasztotta, aznap reggel sütötte meg.