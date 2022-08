Napjainkban különösen neuralgikus kérdés a fűtési költség csökkentése, emelkedtek az energiaárak, gondot okoz a tűzifa beszerzése is. Fontos foglalkozni az alternatív tüzelési mód lehetőségével, az útkeresés egyik iránya lehet a papírtégla otthoni előállítása. Koós Gábor több mint tíz éve foglalkozik ezzel, elmondta, a készítéséhez majdnem minden papírhulladék megfelel. Nem használható viszont fólia, húsbolti csomagolópapír, celofán, az "ablakos" boríték ablaka, indigó, zsíros és olajos papír, ezek ugyanis nem préselődnek eggyé a papírmasszával. Nehezen kezelhető a szöveterősítésű kartondobozok anyaga is, de ha sikerül ezeket eléggé kis darabokra vágni, akkor beágyazódnak a papírmasszába, és nem "dobják szét" a téglát. Használt papír zsebkendőt egészségügyi okokból ne tegyünk bele. Jelentős papírforrások a hivatalok, intézmények iratmegsemmisítővel felaprított anyagai, az üzletek csomagolóanyagai, melyek ezeket vagy külön költségért szállíttatják el, vagy kirakják a szelektív hulladékgyűjtőkbe. Kitűnő alapanyag az újságpapír, a szórólap. A papírhoz adalékanyag is keverhető, a téli tüzelő fűrészelésekor keletkező fűrészpor, a ledarált, kissé megszikkasztott kerti sövény- és fanyesedék, a megszárított fű. Az eljárás környezetbarát, gazdaságos, hozzájárul az ökológiai lábnyom csökkentéséhez. Koós Gábor több mint egy évtizedes „papírtéglás” tapasztalatairól így beszélt.

A pépesítés keverőszárral történik

Forrás: Müller Anikó Hanga

– Elkezdtem gondolkozni a háztartásban feleslegessé vált hulladékok észszerű továbbhasznosításáról, így jutottam el ehhez a környezetbarát, költségmegtakarítást eredményező tevékenységhez, és ismerkedtem meg a papírtégla-készítés technológiájával. Az említett maradékokat így nem kell sehova elszállítanom, azért pénzt fizetni, némi időráfordítással otthon fel tudom dolgozni. Kb. húsz nyári nap alatt, fél napot rászánva, 600-700 téglát készítek – ez kb. 3 mázsa –, mellyel a fűtési szezon elején és végén biztosítani tudom a kellemes komfortérzetet, a hőmérséklet temperálását anélkül, hogy komolyabb fűtőanyagot alkalmaznék. Még ha dobok is mellé pár fahasábot, nem kezd hamar fogyni a télire szánt tüzelőanyag – mondta el Koós Gábor, aki bemutatta a gyártás folyamatát és megosztotta tapasztalatait lapunk olvasóival.

Szükség van egy nagy áztatóedényre, nála bevált egy régi kagylós műanyag homokozó. A pépesítéshez egy kiselejtezett szilvalekvárfőző edényt használ és egy festékkeverő szárat. Egy keverés kb. kétszer 30 másodperc, ezt a préselés követi, manufakturális módszerrel. A présgépe egy egyszerű acéllemez szerkezet, melyben egy préspofával a présfalnak szorítja az összepréselendő anyagot. A préstérbe betölti a papírmasszát, lezárva a tetejét beindítja, így kiszorítja a vizet. A nedves téglát napos helyen szárítja, ahol a nedvességtartalom nagy része elpárolog, majd egy-két hét után az esőtől védett teraszon tárolja szeptember végéig, október elejéig. Itt direkt napsütés már nem éri azokat, de a szél jól átjárja, a kiszáradt tégla súlya kb. 45 dkg. A folyamat vízigényes, de ugyanazt a csapadékvizet – az esővizet tartályban gyűjti – többször fel lehet használni. A tégla jól tüzelhető kandallóban, cserépkályhában, vegyes tüzelésű kazánokban. Koós Gábor hangsúlyozta, a papírtégla házilagos előállítását mindenkinek a saját igénye, lehetőségei szerint kell átgondolni.

Pépesítés után az anyag a nyomtatóba kerül

Forrás: Müller Anikó Hanga

– Van-e elég időm rá? Veszem-e magamnak a fáradságot, hogy összegyűjtsem hozzá a papírt? A családi költségvetésemben érzékelhető megtakarítást jelent-e, vagy ha nem, akkor legalább kielégíti-e a környezet védelme iránti elkötelezettségemet? Fontos, hogy a technológiai folyamat áramszükséglete férjen bele a háztartási költségbe, a keverőszár, a prés néhány ezer forintos költség. Akkor érdemes bármekkora energiát és pénzt befektetni, ha hosszú távú a tervezés. Fontos először megismerni a papírok tulajdonságait, felmérni, vannak-e olyan források, melyekből biztosított a folyamatos, térítésmentes alapanyag. Ki kell tapasztalni azt is, melyik papírhoz milyen adalékkeverési arány az ideális. Az otthoni „gyártás” nyilván nem csarnokban történik, ezért csak a szabadban való munkálkodás jöhet szóba, a nyári hónapokban – hangsúlyozta Koós Gábor.

A száraz téglák a védett teraszon szikkadnak tovább

Forrás: Müller Anikó Hanga

Elmondta, karitatív alapon bárkinek szívesen ad tanácsot a munka elkezdéséhez. A folyamathoz kitartás, tapasztalatszerzés kell, a személyes adottságok, elvárások számbavétele, mert ezek nélkül belevágni nyűg lehet, kudarcélményt eredményezhet. Ha valaki örömmel végzi e munkát, sikerélménye lehet és megtakarítást eredményez a családi költségvetésben. A készítés közben lehet zenét kapcsolni, Gábor hangoskönyvet hallgat.

– Úgy tűnik, ifjúkoromban elmulasztottam valamit. Most Mikszáthot hallgatok a papírtégla-készítés közben, nem tudok betelni vele. Felvidéki származású vagyok, foglalkoztatnak a hagyományok, a miliő, most döbbentem rá, Mikszáth milyen elképesztő társadalom-, hely-, emberismerettel, egyéni stílussal írja le a 19. század végi, 20. század eleji életet. Persze mást is hallgatok, legutóbb pl. Asimov összes Alapítvány-könyvét. Ezekre oda kell figyelni, ami a munkát lelassítja, de kiteljesíti – zárta a beszélgetést Koós Gábor.