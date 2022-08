2020. március óta rájöhettünk arra, hogy semmi nem biztos, csak a változás. Többek között az emberi kapcsolatok is átalakultak: vannak, akiket a félelem a négy fal közé zárt be még jobban, nem mozdulnak ki sehová sem. Van, ahol a folytonos bezártság felszínre hozta sokkal élesebben a párkapcsolati problémákat, kapcsolatok zárultak le hirtelen. Vannak, akik új helyre költöztek, ahol még nem sikerült baráti kört kialakítaniuk. Nem tudnak kivel beszélgetni, megvitatni az őket foglalkoztató dolgokat, szívesen elmennének színházba, vagy egy kiállításra, de nincs kivel, egyedül pedig nem akarnak kimozdulni.

Ha ebbe az állapotba valaki beleragad, az hosszútávon elmagányosodáshoz, szellemi, fizikai leépüléshez, akár korai halálhoz is vezethet. - folytatja Sipos Ágota – Édesanyja életének utolsó éveit végig kísérte, ő ezen ment keresztül, és a saját környezetében is vannak olyanok, akik ettől az állapottól szenvednek.

A jó hír az, hogy ebből is van kilépési lehetőség azoknál, akik nyitottak a változtatásra, vagy a közvetlen környezet érzi ennek fontosságát, és elfogadóan, szeretettel keresi az érintettnek a megoldást. Így történt ez Ágota esetében is, társalkodónőként az első ügyfele pont az egyik szomszédja lett, a lánya kereste meg, hogy tudna-e az anyukájával alkalmanként beszélgetni, mivel már korábban is kialakult egy jó kapcsolat közöttük.

Maya Angelou-tól olvastam egyszer, hogy az emberek elfelejtik, amit mondtál, amit tettél, de azt soha nem felejtik el, hogy hogyan érezték magukat veled. Ebben hiszek, és ezt éltem eddig is, az emberek jól érzik magukat velem, könnyedén megnyílnak, néha még ők maguk is elcsodálkoznak ezen. – hangsúlyozta Ágota – Szerintem nem a módszer, hanem a kapcsolat gyógyít. Beszélgetek, meghallgatok, és lehet, hogy csak a csend van jelen. Ez valakit megnyugtat, vagy éppen motivál, bármi megtörténhet.

https://www.eletszeretlek.hu/

A mai korra kicsit felfrissítette a társalkodónőséget Sipos Ágota, nemcsak személyesen, hanem az internet segítségével is lehet vele találkozni, egyéni beszélgetés formájában. És ami újdonság, hogy kimozdít a négy fal közül: lehet ez egy séta a parkban, egy sütemény egy cukrászdában, akár elkísérhet ruhavásárlásra, vagy kísérő lehet egy rendezvényen, programon. Ágota szerint nem számít a kor és a nem sem: lehet, hogy egy huszonéves egyetemista, egy negyvenes üzletember vagy egy hetvenes nyugdíjas is az, aki felismeri erre az igényt és áldoz rá időt, pénzt, energiát. És még a távolság sem akadály, Ágota szeretne Olaszország felé is nyitni. Azt tervezi, hogy elérhetővé teszi ezt a (duenna) szolgáltatást elsősorban kint élő magyarok számára, illetve más nemzetiségűeknek angol nyelven is.

Sipos Ágota, a modernkori társalkodónő mottója így hangzik: „A kapcsolat érték!” Ezt az értéket igyekszik az ügyfelei életébe is becsempészni nap, mint nap.

Ágota a 20/95 85 318-as telefonszámon, vagy az [email protected] e-mail címen tud adni bővebb információt. Blogbejegyzéseit a www.eletszeretlek.hu oldalán olvashatod. FB oldala:

Instagram profilja: #eletszeretlek