Akárcsak tavaly, idén is több helyszínen várják a szervezők az érdeklődőket.

A Porcelánmanufaktúra parkolójában felállított nagyszínpad mellett a Pesovár Ernő Művelődési Ház, az újonnan elkészült Tószínpad is gazdag programokat kínál. Csatlakozott az eseménysorozathoz a Porcelánmanufaktúra is, ők a kézműves-kiállítás nyitó napján mutatják be világszerte elismert remekeiket.

A 72 órás programsorozat szombat délutáni műsorában a térségben élő német nemzetiség gazdag hagyománykincsét ismerhetik meg az érdeklődők. Az „Unsere Wurzeln – Európa kicsiben” címet viselő egész délutános programban 10 település kultúráját mutatják be német nemzetiségi tánccsoportok, énekkarok, s a különböző szólisták.

A nap folyamán a kulturális bemutató mellett mindenki megismerkedhet a sváb konyha remekeivel és a települések kézműves hagyományaival is, míg a gyermekeket különleges szabadulószoba-programmal lepik meg az Unsere Wurzeln keretében.

A hetedik kézművesfesztiválon a helyi kiállítók legszebb darabjai ezúttal is a pénteken nyíló kiállítás alkalmával tekinthetők meg. A művelődési ház tárlatához idén is csatlakozott a Herendi Vizuális Műhely a művészek a legújabb festményeivel. A helyi kézművesek „Gyere hozzánk, alkoss velünk” program keretein belül bemutatót tartanak a fesztivál kézművesparkjában, s bárkit megtanítanak mesterségük fortélyaira.

Az idén is közlekedő városjáró kisvonat a település büszkeségeit, látnivalóit járja körbe. S hogy a kézművesfesztivál egyéb hagyományai is folytatódjanak, a három nap folyamán helyi és országos művészek produkciói vonzzák be a környék lakosságát a fesztiválra.

A számtalan kiegészítő program biztosítja minden korosztály számára, hogy örömteli és valóban kellemes időtöltést nyújtson a HerendFeszt, amely az Európa Kulturális Fővárosa projekt, a város és a helyi vállalkozók összefogásával és anyagi támogatásával tud ismét színvonalas programokat kínálni a térségben élőknek s az idelátogató turistáknak.

Tabáni Istvántól a 100 Folk Celsiuson át Marcellináig kiváló zenekarok remek énekesek lépnek a nagyszínpad közönsége elé. Az István, a király koncertshow, a Kossuth-díjas Pesovár Ernő koreográfusra emlékező táncünnep, a hagyományőrző kézműves foglalkozások és bemutatók garantálják az idei háromnapos HerendFeszt sikerét.