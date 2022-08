A 29-es vonalon egyszerre három NoHAB mozdony dolgozott, ezek a nagyvasak Tapolcától Füredig vitték a személyvonatokat, ám egyikük egészen a Déli pályaudvarig közlekedett egy Kék Hullám IC-vonatpárral. A MÁV-tulajdonban lévő két bordó, az M61,001-es és a 020-as, valamint a Komplex Rail Kft. 618,629-es pályaszámot viselő, Zöld Sárkány nevű NoHAB-ja járt a Balatonnál, negyedik társuk Keszthely–Szombathely között dolgozott.

A történet úgy teljes, ha megemlítjük a többi különleges járművet is. Nos, találkoztunk klasszikus Szergejekkel, köztük a 265-össel, mely visszakapta retró pályaszámtábláját (M62 265), vagy társával, az eredeti pályaszámtáblás 127-essel, de ismét elhozták a 424,247-es gőzöst, valamint egy, az ötvenes évek végén épített ABmot motorkocsit; utóbbi közforgalmú vonaton hatalmas kuriózum.

Villamosfronton is találkoztunk sztárgéppel, a 001-es (V43 1001), közel eredeti színtervű Szili a Tekergő Expresszt vontatta Szolnoktól Balatonfüredig, majd vissza. Az erősebb villamos gépre kíváncsiak láthatták az eredeti színét ugyancsak visszanyerő V63,004-es Gigantot; ez a hattengelyes villanygép 1981-ben a GANZ-gyárban készült.

A nosztalgia-hétvége az állomások területére és a nyílt vonalak mellé szép számban vonzotta a rajongókat, a vagányabbak meg is örökítették a különböző meneteket. A szervezés-lebonyolítás profizmusára utal, hogy az igazából muzeális vonóerő-állomány továbbította szerelvények között a vasúttársaság többi menetrend szerinti vonatát, a Kék Hullám IC-ket is közlekedtette. Utóbbiak jó részét a vonalon otthonos M41 (418) 300-as pályaszámtartományba sorolt gépek, azaz a GANZ remotorizált Csörgői – ma Hörgő névre hallgatnak – továbbították.