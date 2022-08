A hagyományos látványos felvonulást a Hősök terétől a Kisfaludy utcáig a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar vezette menetzenével, mögöttük a Balaton-felvidéki Radetzky Huszáregyesület tagjai lépdeltek lovon, a törökországi Canakkale partnertelepülés küldöttsége mellett Tapolca város képviselő-testülete és a Batsányi Táncegyüttes népviseletbe öltözött tagjai vonultak, de a sorból a Vinum Vulcanum Borlovagrend képviselői sem maradhattak ki. Az ünnepélyes megnyitón Dobó Zoltán polgármester mondott köszöntőt.

Dobó Zoltán polgármester ünnepi beszédében megköszönte minden résztvevőnek a jelenlétet, hogy a következő napokban együtt ünnepli a közösség az államalapítást. – Egy kicsit megmártózunk abban a jó érzésben, hogy együtt lehetünk. Remélem, ez nagyon sokáig így lesz, és sem a járvány, sem más esemény nem akadályozza meg a következő években. Szeretném, ha minél többen lennénk, tudnánk egymással beszélgetni, időt fordítani a pihenésre, családra, barátokra, és egymásra koncentrálnánk. Elmerülnénk abban a helyi kultúrában és borkultúrában, amely miatt érdemes együtt lenni – mondta a polgármester, és a felvonulókkal koccintott a színpadon.

A megnyitót követően a Zaporozsec együttes játszott, és Domján Tamás felelt a jó hangulatért.

Augusztus 18-án 17 órakor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat műsorában fellép a Gin Tonic együttes, a Német Nemzetiségi Önkormányzat műsorát a Rudán Joe Band és az Exopop koncertje követi.

Másnap délután a Magyar Honvédség toboroz, a Kamera TehátRum előadásában a Bőgős fia meg az ördög című darabot láthatja a közönség 18 órától Márió harmonikázik, azt követően az Anna and the Barbies ad koncertet, és Domján Tamás zárja a napot.

Augusztus 20-án ünnepi térzenét ad a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a Fő téren reggel kilenc órától, 10-kor ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás lesz a Templomdombon, ahol az ünnepi szentmisén Dobó Zoltán polgármester mond ünnepi beszédet, és kenyérszentelés szerepel a programban.

A Tamási Áron Művelődési Központban a Tapolca sporttörténeti képeskönyve című kötetet mutatják be a 14 órakor nyíló kiállításon, majd indul a XXIV. Tapolca-kupa nemzetközi nagypályás labdarúgótorna a Városi Sport- és Szabadidőcentrumban. 16 órától az Egyszeregyzene, majd a Happy Dixieland Band lép fel. A Batsányi Táncegyüttes Száll a madár, száll az ének címmel adja elő műsorát az Intermezzo Latin Club és a JAG Project koncertje előtt.

21-én délelőtt a XXIV. Tapolcai Pörköltfőző Versenyre várnak mindenkit a sportcentrumnál, 16 órakor a Zajongó lép fel, majd az Acro Dance SE, a Basic Táncstúdió és a Csobánc Népdalkör mutatkozik be A Tapolcai Musical Színpad után a The Bits Beatles emlékzenekar lép színpadra.