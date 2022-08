- A nővérem férjhez ment! Nagy feladat és egyben megtiszteltetés jutott a számomra. Felkért, hogy legyek a tanúja, segítségemre ott lehetett velem Nelson mint harmadik tanú. Segítő kutyám már több mint hat éve velem van, és természetesen az egész család megszerette - írta a levélben Tóth Milán.

Kiderült továbbá, az esküvő napján Nelsonnak is járt a szépítkezés, volt kutyakozmetikusnál, kapott csokornyakkendőt és egy új hámot is a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola jóvoltából.

A vakvezető kutya fegyelmezetten és büszkén vett részt az Ajkán tartott templomi és a polgári szertartáson, és elvarázsolta az egész násznépet. Még a kissé hangos zene sem jelentett Nelsonnak problémát a lakodalomban, mert természetesen akkor is ott volt gazdája mellett, aki figyelt rá, hogy a lakodalom alatt is legyen alkalma a szabadban futkározni. Nagyon örült mindenki annak, hogy lekerült a hám Nelsonról, akit boldogan simogattak kicsik és nagyok, illetve játszottak vele, még az ifjú pár: Gottfried-Tóth Bettina és Gottfried Ariel Tibor is.