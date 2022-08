A Kálvin János parkban délutántól estig számos izgalmas foglalkozás várta az érdeklődőket, az Agóra rendezvényébe ugyanis több szervezet is bekapcsolódott. A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és az egyik nyelviskola kézműves foglalkozásokat tartott, míg az Europe Direct iroda arcfestéssel, kiadványok bemutatásával és európai uniós kvízzel készült. A Csa-ládika ügyességi vetélkedőket tartott, míg a Mathias Corvinus Collegium makettkészítéssel várta a látogatókat. Az Agórában működő bridzsklub és Ezüsthuszár Sakkegyesület tagjai a játékok szabályait ismertették meg az érdeklődőkkel, és természetesen közös játszmákra is lehetőség volt. A rendezvényen ásványékszereket, játékokat, dekorációkat is lehetett venni, míg a játékparkban ügyességi játékokat próbálhattak ki a gyermekek.