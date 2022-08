A Szent-kútnak is nevezett helyről, kápolnájának környékéről nem lehetne érzékletesebb leírást adni. Legendák övezte, múltat, szentek életét idéző csodás természeti környezet, kikapcsolódáshoz, nyugodt elmélyülés, elmélkedéshez, elcsendesedéshez ideális. A falu központjától, a bencés monostortól mintegy nyolcszáz méterre található, nemrégiben régészek folytattak itt ásatást. Ugyanis írásos emlékek szerint is itt töltött remeteségben éveket a béli monostort alapító Szent Günther és később a vértanúhalált halt Szent Gellért. Az emlékezetük ápolása jegyében emelt kápolna környékét a falu összefogásával állították helyre 1996-ban, ekkor duzzasztották tavacskává a források vizét, alakították ki a parton a pihenőparkot, ami 2009 óta Veszprém megye hét természeti csodájának egyike – emeli ki a bakonybéli önkormányzat honlapján, ahol részletesen is bemutatják a sétálóhelyet.