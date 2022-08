A BK által idén nyolcadik alkalommal meghirdetett Év strandétele verseny újdonsága idén az volt, hogy külön díjazták a bisztró és a büfé kategória legjobbját. Előbbiben a zamárdi Tiki Beach malacfülsalátája vitte el a pálmát, a büfék közül a boglári Bundi Bijó strandbüfé nagyon magyaros sós, töltött kürtőskalácsa nyert. A zsűri idén ezt választotta az Év strandételének is a döntőbe jutott tíz étel közül, derült ki az eredményhirdetésen. A Tork Essity Hungary innovációs és fenntarthatósági küldöndíját Sipos Norbert, a Tork Horeca nagykövete adta át a Tiki Beach Bisztrónak, a vegán túrógombóc ételért.

Elhangzott, idén Wolf András séf csatlakozott a zömmel gasztronómiai szakújságírókból álló zsűrihez. Tegnap a tíz döntős helyen végigkóstolták a nevezett strandételeket, és így született az eredmény. Kardos Gábor ötletgazda kiemelte, a balatoni strandgasztronómia minden eddiginél kreatívabb strandételekkel rukkolt elő, ami azt is jelzi, hogy a balatoni Beach Food műfaj egyre kiforrottabb. A büfék mellett egyre több strandbisztró nyílik a Balatonnál, és évről évre magasabbra teszik a lécet. A vega és vegán trend is tovább erősödött tavaly óta, és idén először a BK különdíjjal értékelte a legjobbat ebben a kategóriában, amit az aligai Tarow Borsófőzi Dim Sum vegán étele kapott. Ez egy kókusztejes zöldborsófőzelék gyömbérrel, edamame babbal, cukorborsóhéjjal. Feltétnek egy fúziós ázsiai fűszerezésű sült gomba-kápia paprikatatárt töltenek wonton tésztába, és olajban sütik ropogósra, így bizonyítva, hogy ízekben, textúrákban mennyire gazdag egy vegán étel. A verseny kezdetétől fő cél az egészségtelen, nehezen emészthető ételek megújítása, egészséges ételek népszerűsítése, ami jellemző a kreatív balatoni strandkonyhákra. Emellett igyekeznek friss, helyi, a régióban termett minőségi alapanyagokból készíteni ételeiket.

Kardos Gábor szerint az olaj és a húsok megdrágulásával végképp eljárt az idő a zsíros-olajos retro strandbüfé ételek felett.

A díjazott és a döntőbe jutott ételekről elmondták, a boglári Bundi Bijó büfé Bundi sós kürtőse a mindig édesnek hitt kürtős kalács műfaját forradalmasítja sós változatokkal.

Alapja egy kézműves sós kürtőskalács, amibe frissen kevert jégsaláta, madársaláta, rukkola, tepertőkocka, füstölt kolbászkocka, füstölt parasztsonka, színes koktélparadicsom, póréhagymacsíra, enyhén csípős paprikás szósz kerül. Sós kürtőst készítenek még füstölt kacsamellfilével, szarvassonkával, grillezett csirkemellkockával, füstölt lazaccal a vegetáriánusoknak feta sajttal is. Ez a büfé elnyerte a Tork Év felfedezettje díját is, új helyként tovább erősítve a boglári strand eddig is kiemelkedő Beach Food mezőnyét.

A zamárdi Tiki Beach már koviubi levesével korábban is nyert ezen a versenyen és idén vegán vonalon is nagyot alkottak: köles alapú vegán túrógombócuk pisztáciával és fügedzsemmel a vegán verseny legkreatívabb étele volt. Ez az utóbbi évek minden bizonnyal legizgalmasabb újítása a túrógombóc műfajában. A bisztró kategóriát megnyerő malacfülsaláta készítésekor tormás almapüré ágyra fektetik a vékony csíkokra szeletelt salátát, ennek tetejére halmozzák a zöldfűszerekkel és virággal díszített malacfület, melyet az abálás után vékony csíkokra vágva szójával pirítanak le, miközben gyömbérrel, szezámmaggal és lime-mal ízesítik. A salátaágy: kínai kel, sárgarépa, kaliforniai paprika és póréhagyma vékonyra vágva, tökmagolajjal.

A fenyvesi Konyhám, mely már kétszer nyert, gyönyörű sajtos vega kosárral indult, helyi sajttal sült krumplinak látszó grillsajtot készített.