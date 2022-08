A napokban elkezdődött az alsó tavon átívelő híd felújítása, elemeinek cseréje. A felső tó melletti Halas lépcsőt pedig újrafesti időjárásálló festékkel Varjas Judit.

A képzőművész a napokban még a lépcső melletti egyik tűzfalat dekorálja, azt követően újítja fel a lépcsőt. Mint megtudtuk, az új alkotás tavirózsákat, hullámokat, koipontyokat ábrázol majd egy teljes falfelületen. A tó látképe ugyancsak felkerül a képre, amely a Halas lépcső felé irányítja majd a turistákat. Sőt, ahogy korábban a lépcső első festésekor, úgy most is fest kis halakat a járdára a barlangtól és a városközponttól a tóig, hogy azok is segítsék az eligazodást az idegeneknek. A lépcső mintája nagyjából a régi lesz, az egyik hal helyére liliomokat, hullámokat fest majd az alkotó. Judit újra szeretné újra halászhálóval, kötéllel dekorálni a lépcsőt, ehhez elfogad adományokat, a régi hálók ugyanis tönkrementek mostanra.

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A festmények és a híd is elkészülhet szeptember végére.