A tábort Szalai Lászlóné, Viaszné Meinczinger Katalin és Horváth Rita vezette egy egykori többszörös táborozó, ma már középiskolásként közösségi szolgálatot teljesítő fiatal segítségével.

A táborozók idén sokat varrtak, ismerkedtek a fércöltéssel, pelenkaöltéssel, a kéttűs varrással. A legpu- hább kecskebőrrel, sertés­bőrrel és juhnappával dolgoztak. Úgynevezett festékfolyásos, többszínű bőrből egyszerűen elkészíthető használati és dísztárgyakat alkottak. Készültek kulcstartók, irattartók. Vintázs, azaz koptatott bőrből, spárgával fűzve faliképeket készítettek, kerámiagyönggyel és zsugorított bőrből nyakláncot fűztek, a könyvjelzőket pedig már otthon, önállóan fejezik be.

A táborban különféle ki- egészítőket is használtak a többségben már évek óta visszatérő alkotók, csipkét, rafiát, agyaggyöngyöt, faágat. A pénztárca növényi cserzésű kecskebőrből készült, és végül filctollal rajzolva díszítették. A zsebkendőtartó, imitált folttal készült tok mellett népszerű volt a nyakba akasztható telefontartó és a kecskebőrből készített tarsoly is.

A táborozók idén is kirándultak egy napon, a pápai babamúzeumot és a pannonhalmi apátságot látogatták meg, végül a táborvezetők bőr pénztárcával lepték meg a résztvevőket. Az intézmény kézművestáborát Viaszné Meinczinger Katalin és Horváth Rita vezette. Ott 24, nagyrészt alsó tagozatos diák ügyeskedett egy héten át. Tizenhárom olyan különleges, tartós tárgyat készítettek, amelynek alapanyagához nehezebb hozzájutni.

A táborok egyik vezetője Horváth Rita volt

Forrás: Györkös József

A táborba minden évben visszatérő vendégalkotóval, Gaálné Kapás Krisztina keramikussal állatfigurás ajtó­díszt készítettek, amelyet Kriszti kiégetve, mázazva ad át később a táborozóknak. Takács Endréné kézműves a nyári élményekből készített spirálozott fényképalbumot a gyerekekkel. A kreatív munkához nyomdákat, feliratokat is használtak. A táborban készült csiga alakú poháralátét és tolltartó bőrből, kéttűs varrással, kutyás hűtőmágnes. A kecskebőr anyagú karkötőt maguk festették be és díszítették mintabeütő vassal. A nyári halas, hajós függődísz bőrből, csipkéből, kartonból és spárgából készült, a gyerekek saját tervei alapján. Fa fényképtartót díszítettek dekupázs technikával, és vászontáskát dekoráltak textilfilccel, tetszőleges mintával. Üveget is használtak, abból nyári asztaldekorációt fabrikáltak alapozva, festve, jutaszalaggal, fémmel díszítve. A tábor végén ajándékba kerámiabögrét kapott mindenki. Mindkét tábor zárását a Kristály cukrászdában tartották, ahol Németh Noémi énekelt a gyerekeknek.