Veszprém

A Pannon Várszínház Élj – Udvarszínház előadása – Toldi 19-én 18 órakor a Fortepiano udvarban (Szabadság tér 15.).

Nyári piknik az Óvári Ferenc Baráti Kör szervezésében 19-én 17 órától a Zrínyi utca melletti parkban.

Ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása 20-án 11 órakor a Regina Mundi-templomban. 14 órától programok, a Bakony Táncegyüttes műsora 16.30-tól, ünnepi műsor 18.30-tól, a Folkfonics zenekar koncertje 21 órakor, ünnepi fényjáték 21 órakor az Óváros téren.

10 órától ünnepi látványőrlés és kenyérsütés a Fenyves-malomban.

A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző Roma nap rendezvénye 20-án 10–19 óráig a Csatár-hegyi keresztnél, a Búcsú téren 11 órától.

Szent István-napi újkenyér-szentelő piknik 19-én 16 órától a kádártai Gelemér utcai parkban.

Ajka

Az új kenyér megszegése 20-án 20 órakor. Az Agórán 16 órakor Bazalt és plasztik címmel kézműves foglalkozás, majd a Varnyú Country zenekar, a Pápai Musical Stúdió, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes lép fel. Az LGT-emlékzenekar koncertje este negyed kilenckor kezdődik.

Egész napos program a Civil Fórum Padragkútért Egyesület szervezésében 20-án a művelődési házban. 15.30-kor az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes lép fel, bál az Angels együttessel 21 órakor.

Alsóörs

Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál 20-án a 19 órakor a Sirály parkban. Magyar táncok – komolyzenei koncert 20 órakor. 21 órakor Pápai Kíra és Gancs János ünnepi műsora, 22 órakor tűzijáték, 21-én 20–23.30 között utcabál a Búgócsiga együttessel.

Badacsonytomaj

Csókay András előadása 19-én 17.30-kor a Szent Imre római katolikus templomban. Este tűzijáték 22 órakor a strandon. 20-án 11 órakor szentmise, utána az új kenyeret Bedy Imre plébános szenteli meg.

Balatonakarattya

A szezonzáró akarattyai ruhacserét 20-án 9 és 12 óra között tartják meg az Állomás út 4. és az Árpád utca 90/B szám alatt.

Balatonederics

Novellák a Balatonról, terefere elismert írókkal 20-án 16 órakor, irodalmi vetélkedő 18 órakor a Zöld Hullám strandfürdőn.

Slam poetry-est a veszprémi odaLökött KÖLtészet társulattal 21-én 16 órakor a Zöld Hullám strandfürdőn.

Balatonalmádi

Souldance hiphopbemutató 19-én 18.30 órakor, Sofi & The Funktazi 19.30 órakor, Margaret Island 21.30 órakor a Szent Erzsébet ligetben. 20-án Jumping Matt & His Combo 19.30 órakor, tűzzsonglőrök 21 órakor (Wesselényi strand), The Bluesberry Band 22 órakor a Szent Erzsébet ligetben.

The Carbonfools 21-én 18.30 órakor, Carson Coma 20.30 órakor a Szent Erzsébet ligetben.

Balatonfüred

Borhetek a Tagore sétányon.

Vaszary kertmozi: Menekülés 19-én 21.30 órakor a Vaszary kertben.

Katti Zoób Fashion Night 19-én a Gyűjtők klubjában, a Partitúra Galériában 19 órától. Szabadtéri nagybemutató, a Blaha utcán át a Gyógy térig vonulnak a modellek, 20 óra 30 perctől.

Szent István-nap: 20-án 9 órakor ünnepi szentmise a Krisztus Király-plébániatemplomban, 10.30-kor városi ünnepség, 21 órakor a Veszprém–Bakony Táncegyüttes műsora, 22 órakor tűzijáték a Tagore sétány előtti vízfelületnél, 22.20-tól Tárkány Művek a Kisfaludy színpadon.

A Nemzetközi Kürtakadémia zárókoncertje 20-án 18 órakor a református templomban.

Gedai Ágoston orgonakoncertje 20-án 19 órakor A Krisztus Király-plébániatemplomban.

Balatonfűzfő

20-án 9 órától Laposa Norbert atya szentmisével várja a híveket a Jézus Szíve-plébániatemplomban, városi ünnepség a szentmise után a mámai templomromnál. Este a Föveny strandon a Bluesberry Minimal, Bebe és Tomi Smith koncertje. Az ünnepi vízjáték és lángshow után DJ Retro-Zé pörgeti a 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit.

Herend

Kézműves Fesztivál 19-én 16 órától a porcelánmanufaktúra parkolójában. 20.15-től Tabáni István-, 21 órakor Long Story Short-koncert, 23 órakor Cherry-koncert.

Herendi kézművesek és Herendi Porcelánok kiállításának megnyitója 19-én 16 órakor a Pesovár Ernő Művelődési Házban.

Pesovár-táncünnep 19-én 18 órakor a Pesovár Ernő Művelődési Házban.

István, a király – koncertshow 20-án 21 órakor a Tószínpadon.

Kézműves Fesztivál 20-án 8 órától a porcelánmanufaktúra parkolójában, 22.30-kor Fg-4 Illés-Fonográf emlékzenekar koncertje. 21-én 11 órakor 100 Folk Celsius, 15 órakor Vitorlák Music Band, 18 órakor Új Bojtorján együttes, 20 órakor Marcellina, 21 órakor DJ GO Q disco.

Homokbödöge

Kenyérszentelő ünnepséget tartanak 20-án 17 órától a művelődési háznál.

Lovas

Nehéz idők rögös útján címmel kötetbemutató 19-én 18.30 órakor a Stefanovszky- házban.

Noszlop

Szent István király ünnepe 20-án 11 órakor a faluházban.

Pápa

Városi megemlékezés 20-án 17.30-kor a Várdombnál. A Kékfestő Múzeumban 20-án 10 és 18 óra között kézműves sátor várja az érdeklődőket. Az új kenyeret 14 órakor áldják meg, utána táncház.

Pétfürdő

Szent István-napi ünnepség 20-án 8.30-tól a római katolikus templomban, majd a Szent István parkban.

Révfülöp

A Légy aktív, Rév­fülöp! programsorozatban a Szent István-napi lampionos vízi fesztiválon minden résztvevő találkozhat Szilágyi Liliána úszóolimpikonnal 19-én 18 órakor a Szigeti strandon. A strandról 20 óra után lampionos vízitúrakör indul kivilágított vízi eszközökkel.

A Szent István-­napi ünnepi megemlékezést augusztus 20-án 19 órától a szabadtéri színpadnál rendezik.

A RévArt galériában augusztus 20-án 19 órakor nyílik Haász Katalin képzőművész Szétágazó, összefutó című kiállítása.

Sümeg

20-án délelőtt szentmise a plébániatemplomban, 19 órától városi ünnepség a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban.

Szentbékkálla

Komolyzenei koncert 20-án 18.30-tól a római katolikus templomban.

Szigliget

A Yesterday zenekar műsora 20-án 20 órakor, tűzijáték 21 órakor a strandon.

Tapolca

Ünnepi Napok és Borhét a Kisfaludy utcában. 19-én délután a Bőgős fia meg az ördög című darab, 18 órától Márió harmonikázik, majd az Anna and the Barbies ad koncertet és Domján Tamás zárja a napot.

20-án ünnepi térzene a Fő téren 9 órától, 10-kor zászlófelvonás, koszorúzás a templomdombon, az ünnepi szentmisén Dobó Zoltán polgármester mond ünnepi beszédet, majd kenyérszentelés.

A Tamási Áron Művelődési Központban a Tapolca sporttörténeti képeskönyve című kötetet mutatják be a 14 órakor nyíló kiállításon, majd XXIV. Tapolca Kupa Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó Torna a Városi Sport- és Szabad­időcentrumban.

16 órától az Egyszeregyzene, majd a Happy Dixieland Band lép fel.

A Batsányi Táncegyüttes Száll a madár, száll az ének címmel adja elő műsorát az Intermezzo Latin Club és a JAG Project koncertje előtt.

21-én XXIV. Tapolcai Pörköltfőző Verseny a sportcentrumnál, 16 órakor a Zajongó lép fel, majd az Acro Dance SE, a Basic Táncstúdió és a Csobánc Népdalkör műsora. A Tapolcai Musical Színpad után a The Bits Beatles-emlékzenekar lép színpadra.

Várpalota

Ünnepi szentmise, az új kenyér megszentelése 20-án 9 órakor a Hunyadi téren. 11 órától ünnepség a Készenléti lakótelepen.

Zánka

Strandmozi: István, a király 19-én 21 órától a strand előtti téren. 20-án zenés est 20 órától, 21.30-tól tűzijáték a strand előtt téren.

Zirc

Szent István király és az új kenyér ünnepe 20-án, 10 órától szentmise a ciszterci bazilikában.

A Szent István téren 11 órakor kezdődik az ünnepség keresztavatással, majd koszorúzást tartanak. 20-án 16 órától a múzeum udvarán az Aranyszőrű bárány című interaktív műsor. A múzeumi kávézó teraszán 17 órától Dávid Roland koncertje.

A Vidéken „Bénázók” Egyesület szervezésében 20-án 17 és 22 óra között az új kenyér piaca, íjászbemutató 17 órától, a Szikrák az éjszakában című program 20 órakor kezdődik.

20-án a zirci Mayer-tónál hagyományos horgászverseny.