Liliána a különféle úszásnemekre tanította a közel harminc óvodás és iskolás korú gyereket, akik kora este versenyeztek is, bemutatva a tanultakat. Aztán SUP-ra pattantak, hogy a lehető leggyorsabban átszakítsák a célszalagot. A kellemes nyári melegben a víz hőfoka is a kedvüket kereste, azonban a korábban már elhalasztott lampionos vízi felvonulást az utolsó pillanatban most is le kellett fújni a közelgő vihar miatt. Helyette Liluval beszélgettek a gyerekek a parton, sorolták nyári élményeiket, sajnálva, hogy hamarosan véget ér a vakáció. Többen vidékről érkeztek nyaralni a nagyközségbe, sőt, még külföldön élő, itt nyaraló unokák is akadtak, akik már most jelezték, hogy jövőre visszatérnek.

Azonban a Légy aktív, Révfülöp! programsorozat a szervező Kovács Katalin, Cini szerint nem ért ezzel véget, azt életben tartják ősszel például futóversennyel. Aztán a tervek szerint egy késő őszi evezésre hívnak mindenkit, kora tavasztól pedig például húsvétkor, pünkösdkor rendeznek majd különféle mozgásos vízi és vízparti eseményeket.

Cini örömét fejezte ki, hogy egész nyáron nagy volt az érdeklődés a strandokon a gyerekeknek szervezett programok iránt, de hangsúlyozta, hogy azok sikere köszönhető az önzetlenül segítőknek is.