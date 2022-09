Lapunk több mint tíz éve meghirdeti a legmosolygósabb gyermekek számára kiírt pályázatot. A szülők idén is két kategóriában (0–3 éves és 4–7 éves) küldhették be a fotókat. Veszprém megyében 596 nevezés érkezett a két korcsoportban, a beküldött fotókra 36 889 szavazatot adtak le olvasóink. Kategóriánként az első három legtöbb szavazatot elérő megyei pályázók, valamint az országos szinten legtöbb szavazatot elérő nyertesek értékes Játéksziget-utalványt kaptak.

Gyerekmosoly játékunk győzteseit Balla Emőke főszerkesztő köszöntötte

Fotós: Penovác Károly / Veszprémi Napló

A két kategória megyebeli első három helyezettjét és szüleiket pénteken vártuk szerkesztőségünkbe. A három év alatti korosztályban első lett a nagydémi Micskei Lilien Auguszta, a második testvére, Micskei Kristóf Ádám, harmadik az ajkai Kovács Miron Benett. A négy–hét évesek között a legtöbb szavazatot a zirci Kovács-Nagy Kolos kapta, második a pápai Soponyai Dorottya, harmadik a kertai Baráth Nóra Johanna.

A két győztes a szerkesztőségben: az egyéves Micskei Lilien Auguszta és a négyéves Kovács Nagy Kolos

Fotós: olvasó / Kovács-Nagy Szilvia

A szülők elmondták, ismerőseiket a közösségi oldalon és személyesen is buzdították a szavazásra, nagyon örülnek, hogy gyermekeik lettek a győztesek. Közülük többen már a korábbi években is jelentkeztek a pályázatra, egyikük a legkisebbek kategóriájában második lett, többen viszont eddig nem kerültek be az első három közé. Hálás téma a gyerekeket fényképezni, a legtöbbjük szívesen fogadja, szereti a fotózást, az egyik kislány pózol is, beáll a kamera elé –mesélte az anyuka. A szülők büszkék csemetéikre, örömmel mutatják fotóikat olvasóinknak is.

Kovács Nagy-Kolos anyukával, apukával

Fotós: olvasó / Kovács-Nagy Szilvia

A gyerekek megosztották velünk kívánságaikat, mit vennének majd a játékboltban: a lányok babát, unikornist, a fiúk traktort, Lego-farmot, tűzoltóautót a Sam, a tűzoltó című meséből.