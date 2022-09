A szőlőt régóta a gyümölcsök királynőjének tartják, az ókorban a termékenység szimbóluma is volt. Éder Katalin dietetikus szerint a legrégebben termesztett kultúrnövényeink közé tartozik a venyigeszárú, kacsokkal kapaszkodó kúszó cserje.

Talán az egyetlen gyümölcs, amely nem utóérő, éretten szedjük csak le. Minél mélyebb, sötétebb árnyalatú, annál értékesebb. A színes szőlő ugyanis antioxidáns, tehát lényeges szerepet vállal testünk védelmében, a szabad gyökök elleni harcban. A nyár végén, ősszel érő gyümölcs kitűnő vértisztító, és idegerősítő hatása ugyancsak kiváló. Méregteleníti a bélrendszert, fokozza az epekiválasztást és a bélmozgást. Borkősavsói enyhe has- és vizelethajtók, ezzel eltávolítják a szervezetben felgyülemlett salakanyagokat. A nagy mennyiségben fogyasztott szőlő a vizelet savasságát is csökkenti. Ajánlható még fizikai gyengeség, reuma, lábadozás, székrekedés, valamint aranyér esetén is.

A teljes szervezetet regenerálja, mert létfontosságú vitaminokat: folsavat, biotint, és B1-, B2-, kevés C-vitamint, valamint ásványi anyagokat tartalmaz. Jó káliumforrás, kalcium, magnézium van benne. Emellett az egészség apró őrei, a fitovegyületek is megtalálhatók a gyümölcsben. Fontos megemlíteni a rezveratrolt, amely főleg a vörös szőlő héjában található. Ez antibiotikum, amelyet a növény saját védelmére termel, ezért a szőlő fogyasztásával a szervezetünket is felvértezzük vele. A rezveratrol erős antioxidáns, gátolja a káros folyamatokat, értágító, pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer működését. Emellett a szőlő héjának magas a rost-, cellulóz- és pektintartalma, ami elősegíti a jó emésztést.

A szőlőmag őrleménye nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat. Ennek köszönhetően kiemelkedő gyulladásellenes hatással bír, azonban házilag nem tudjuk ezt előállítani. Csak a nagyon finom szemcsés mikroőrleményből tudnak a hasznos anyagok felszívódni.

A szőlőben jelentős a szénhidrát, tíz dekában 18–22 gramm a szőlő- és gyümölcscukor, ezek könnyen szívódnak fel, a szervezetnek emésztés nélkül, közvetlenül is felhasználható cukrot szolgáltatnak. Gyorsan pótolják az energiát, így a szőlő remek izomregeneráló táplálék. A glikémiás indexe magas, 70–90 százalék körüli, tehát gyorsan emeli a vércukorszintet. Erre tekintettel kell lenniük a cukorbetegeknek. A szőlő jól tárolható, pincehidegben, szétterítve, vagy fürtönként fellógatva még januárban is kellemes őszi ízeket nyújthat.

Készíthetünk belőle gyümölcslevet, lekvárt, salátát, kiváló az édességekhez, és aszalhatjuk is. Apró magvaiból értékes, finom olaj nyerhető, amely többszörösen gazdag telítetlen zsírsavakban, és ezzel érvédő hatású. A népgyógyászat a visszeres lábakra, a látás javítására ugyancsak ajánlja. A gyümölcsben többfajta gyulladáscsökkentő polifenol van, ezek fokozzák a szervezet ellenálló képességét, mivel többféle vírust inaktiválnak. De tudnunk kell, hogy a vörös szőlőben található tannin az arra érzékenyeknél migrént válthat ki.