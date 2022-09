AUGUSZTUS 29.

Nem érteni a világot nagy felelőtlenség. Mert akkor csak cirkuszolni lehet. És az a baj, hogy úgy tűnik, a világ vezető politikusai közül soknak halvány fogalma sincs arról, hogy mi történik körülöttünk, ezért aztán megy is a cirkusz rendesen. A magam részéről igyekszem felfogni mindazt, ami néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, és alkalmazkodni a körülményekhez, a rendelkezésemre álló szerény eszközök birtokában. Ebből persze nem sok van, de itt van például mindjárt a józan paraszti ész. A maradék, ami nagy általánosságban elveszni látszik szerte Európában. Tájékozódni kötelesség, az összefüggések keresgélése szintén, különben képtelenné válunk az önvédelemre és a családunk megóvására. Ugyanakkor néha már kötelezettségszegésen kapom magam, már ami az információk összeszedegetését illeti. Megunom, belefásulok, mint Pista bácsi az orosz–ukrán háborúba, amely alig fél év elteltével máris lejjebb csúszott a hírportálok kezdőlapján. Ez talán nem is akkora baj, lehet, hogy a szellemi és fizikai önvédelem szerves része. Mert állandó paranoiában élni lehet ugyan, de minek. Hogy állandóan azon töprengjek (teprenkedjek, ahogy Széken mondják), mi lesz a télen, meg ha lekerül az ársapka, esetleg megbetegszem, na ezekbe lehet tényleg belebetegedni. És akkor valóban mi lesz? Szóval rakódnak egymásra a dolgok rendesen. Miközben már pöszén nézek minden villanykörtére, és gázórát olvasok versek helyett, azért önfeledten bámulom a teremtett világ mindennapi gyönyörűségeit. Ez is én vagyok és az is, de hol az egyensúly, egy(két)komám? Rosszul alszom, hajnalban felriadok, de cserébe kimehetek a kertbe, és bámulhatom a csillagos eget. Millióknak a negyede sem adatott. Az ember alapvetően félős állat, retteg, mint kóbor kutya az égzengéstől, gyorsan fogyó útján a halálfélelem (is) vezérli, és közben azt hiszi, hogy hisz. Hiszen Jézus azt mondta, „ne féljetek”. És tessék, a saját üvöltésünkre ébredünk a rémálomból, bele egy másikba. Néhai Antall József szerint Európában az ateisták is keresztények. Óriási mondat, nyilván kulturális értelemben gondolta elsősorban. Na jó, de ő még egy Helmut Kohllal haverkodott vagy viaskodott. Azóta nagyot fordult a világ, és már nem vagyok benne biztos, hogy most is ezt mondaná.

AUGUSZTUS 30.

Egy kicsit vissza még az energiaválsághoz. Igyekszem megőrizni a nyugalmamat, nem károgok, azt megteszik helyettem elegen, akiknek annál jobb itt, minél rosszabb. Viszont számolgatok, és egyelőre arra a következtetésre jutottam, hogy nehezen tudok hová hátrálni, a következő lépcsőfok a gyertya lenne, már ha el nem kapkodnák a boltokból, mint az eredetileg bicikliért érkezők a varrógépeket az egykori GUM áruházból. Mondom, miért vélem így. Itt maradtunk kettecskén, a gyerekek kirepültek, és elpusztult a kutya, kezdődhetne hát az élet, ahogy egy bölcs rabbi mondta annak idején. Nagyjából hatvan négyzetméter. Életünkben először gázfűtés, az volt a terv, hogy egy időre szüneteltetjük a romantikus fahasogatást, de ahogy ez kinéz, tovább szálkásodhatok. Viszont a kazán korszerű, a radiátorok prímák, a nyílászárók zárnak. A hűvöset megszoktuk, sőt szeretjük, húsz-huszonegy fok felett már levegőért kapkodnánk. Klímánk sosem volt. Tudunk szellőztetni, vannak függönyeink, és ismerjük a nap járását. A zuhanyozás nem szabadidős tevékenység, kád nincs, fogmosáskor nem folyik a víz. Mindenhol LED-izzók. Főzés gázpalackkal. Egy energiatakarékos hűtő, egy kicsi mélyhűtő. Gyűjtjük az esővizet, kútból öntözzük a veteményest. Ökológiai lábnyomunk egy csecsemőé. Nézzük a luxust. A tv-t egyre ritkábban kapcsoljuk be, a válogatott és a Fradi meccseit megnézem, néha beesik egy film. Egy szivattyú megy nyáron, dögletes aszály esetén napi egy órán keresztül. A számítógép nem luxus, hanem munkaeszköz. Ha nem dolgozom, néhány héten belül le lenne a gond erről az egészről. Mindezek ellenére jelen számításaim szerint többet fogyasztunk az átlagnál, és még hol van a tél. Egyébként vészesen közel…