Padragkúton több évtizedes hagyománya van a szüreti felvonulásnak és a falunapnak. Többéves kimaradás után az elmúlt hétvégén nagy érdeklődés mellett rendezték meg a nyárbúcsúztató, őszköszöntő rendezvényt. Az ősz nem a legszebb arcát mutatta ugyan, mert egész nap esett az eső, ezért a felvonulás és a délelőtti szabadtéri rendezvények sajnos elmaradtak. Ettől függetlenül nagyon sokan eljöttek a településrész lakosai közül a programra és jól érezték magukat. A művelődési ház nagytermében állt a légvár a kicsiknek, várta őket a lufibohóc, arcfestésre és gyöngyfűzésre is volt lehetőség. A délelőtt folyamán gyermekdalaival a Nevesincs Együttes szórakoztatta a gyermekeket. A művelődési ház udvarán a civil szervezetek főzték a finomabbnál finomabb ételeket, a főzés végén a zsűri eredményt hirdetett, az első három helyezett jutalmat kapott. Mindenkinek lehetősége volt egészségügyi szűrésen is részt venni, ahol súlyt, vérnyomást és vércukrot is mértek a szakemberek, majd előadást tartottak korunk egyik leggyakoribb civilizációs betegségéről, az elhízásról.

Forrás: olvasó

Délután telt házzal folytatódott a kulturális műsor a művelődési ház nagytermében, helyi kötődésű tánccsoportok léptek fel. Láthattuk a Padragi Örömködők szenior tánccsoportot, valamint az Ajka-Padragkút Táncegyüttes szenior csoportját, a színvonalas műsort a nézők tapssal jutalmazták. A program végén Magyar Rózsa nép- és táncdalai szórakoztatták a közönséget. Este 9 órától bállal zárult a falunapi rendezvény. Jó volt ennyi év kimaradás után a falunapon együtt lenni.

Szabóné Preininger Csilla

Civil Fórum Padragkútért Egyesület