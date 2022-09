Az utcákon végigvonulva vitték a legények a szőlőharangot, vonultak a feldíszített kocsik, traktorok, ekhós szekerek, maskarások. A kocsikról a nyugdíjasklub tagjai pogácsát, szőlőt, a gazdák bort kínáltak, csakúgy, mint a megállóknál a falubeliek.

Kiss János kisbíró azt hirdette: - Megérett a szőlő, s a puttonyba tették, puttonyból a kádba szépen belemerték. Kádból aztán présbe, abba beszorula, a nagy tekerésbe' leve megcsordula. Úgy szálljon ég felé ma éjjel az ének, hogy mindenkinek szép emléke maradjon, s vén korában is úgy emlékezzék vissza, hogy boldog, ki a bort mértékkel issza. Igyanak jó kedvvel, de a fék is legyen kéznél, hogy reggel felé is legyenek még észnél.

A nyugdíjasklub mindig vidám és tevékeny tagjai most sem maradtak ki a programból

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A műsorban szerepeltek a helyi Kacagó óvodában cseperedő gyerekek, fellépett a Tapolcai Musical Színpad, Lázár István citerázott. A művelődési háznál aztán mindenki megpihent, míg bemutatkozott Henna, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és Hidasi Réka a szüreti bál előtt.