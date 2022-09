Kereszt Roland, a rendezvény megálmodója sok energiát fektetett az előkészületekbe és a lebonyolításba is. Segítői és támogatói voltak a nemrég alakult Nórápi Értékmegőrző Tollfosztó Egyesület tagjai, akik teljes létszámban vették ki részüket a feladatokból. Helyi családok szintén csatlakoztak, akik a munkájukon kívül anyagi és tárgyi támogatást is biztosítottak. Pályázati forrást biztosított még az egyesület, illetve az önkormányzat mellett cégek, magánszemélyek is támogatták a rendezvényt.

A program a 21 fogat ünnepélyes felvonulásával kezdődött a faluban, majd a rövid köszöntőt és a technikai megbeszélést követően birtokba vették a versenypályákat. Idén először egy újdonsággal kedveskedtek a résztvevőknek, a vállalkozó szelleműek off road pályán mérhették össze tudásukat. A résztvevőket közös ebédre is várták, majd a programot lovas akrobaták és kaszkadőrök bemutatója színesítette. A délután hátralévő részében az akadály- és a jokerhajtás következett. A rendezvényt rövid értékeléssel, megbeszéléssel zárták. Mindenki emlékplakettel és nagy elégedettséggel távozott.

Forrás: szervezők

- A célunk amellett, hogy bekapcsolódtunk a Bakonyalja Lovasrendezvények csoportba, az volt, hogy hagyományteremtő programsorozatokat is létrehozzunk - emelte ki Kereszt Roland.