Délelőtt bemutatókat tartottak edzők, önkéntesek, majd az érdeklődők gyakorolhatták a teqballt, s délután már be is nevezhettek a versenyre, amire érkeztek többek között Kaposvárról és Sopronból csapatok. Párban játszottak ezúttal, azaz két-két játékos állt fel egymással szemben, de lehet egy-egy ellen is labdázni ilyen módon. A helyszínen megtudtuk, hogy a teqball a futball kiegészítő sportága, a labdakezelést fejleszti. Előnye, hogy a játékosok gyakrabban találkozhatnak a labdával, mint a pályán, s nem kell hozzá sok résztvevő, a szükséges, hajlított pingpongasztalhoz hasonló eszköz kisebb helyen elfér, akár a szabadba kivihető. Azon a focilabdát a túlsó télfélre kell juttatni, majd onnan maximum három érintéssel visszajuttatni, átrúgni, fejelni. Csak azokkal a testrészekkel szabad hozzáérni a labdához, amivel a labdarúgásban: lábbal, fejjel vagy mellkassal.

Tavasszal rendeztek már gyermekotthonok közötti teqball-kupát, az annyira tetszett a résztvevőknek, hogy ezúttal régiónként szerveztek versenyeket, így még többen benevezhettek azokra. Az egyik helyszín a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Eszterházy György Gyermekotthonában volt. Novemberben várhatóan megint országos szintű versenyt tartanak.

A szervezők beszéltek arról, hogy a mozgás a lényeg, és a sport révén sikerélményeket szerezhetnek a gyerekek, s a teqball a mozgáskoordinációjuk fejlesztését szolgálja, közben közösségben lehetnek, az együttműködést gyakorolhatják. Látszott, mennyire élvezik a versenyt a Bakonyoszlopon játszók, páran elmondták, hogy azért szeretik a teqballt, mert hasonlít a focihoz, amit amúgy is kedvelnek, s kialakult, hogyan egyeztetnek játék közben összeszokott párosaik tagjai. Úgy vélik, leginkább a fejelésben jók.