– Városi összefogásnak köszönhető, hogy a múzeumi kávézó miliőjéhez, a történetmeséléshez illő kiállítással nyithattunk ablakot Zirc múltjára. Egy kétszáz éves ház ablakainak lecserélésekor kaptuk meg a kereteket, amelyekben az archív fotókat, a hozzájuk tartozó magyarázatokat elhelyeztük – mondta el Vida Beáta megbízott intézményvezető a Történetek a zirci ablakokból sorozat első tárlatának megnyitóján, amely a régi zirci vendéglőket mutatja be, a múlt értékeit, Cuhavölgyi Klára helytörténeti gyűjtései alapján.

Cuhavölgyi Klára helytörténeti gyűjtései alapján nyílt tárlat a Reguly múzeum kávézójában a régi zirci vendéglőkről

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Helybeli vendéglátósként Répás Tibor, a Hotel Szarvaskút ügyvezetője arról beszélt, hogy szinte irigykedhetünk amiatt, hogy nagyszüleink idejében a szolgáltatások lenyűgözően széles választékát vehették igénybe a zirciek, az ide látogatók. A vendéglátóhelyeken zenés estek, könyvtár, tekepálya, kaszinó, strandolási lehetőség várta őket. Pedig eleink nem gázt használtak, fatüzelésű sparhelteken főztek, azokban sütöttek, hűtő, fagyasztó nélkül boldogultak, jégvermekből hozott jégtömbökkel oldották meg, hogy ne romoljanak meg az ételek. Olyan beszállítóláncokra sem hagyatkozhattak, amelyek révén elég egy telefonhívás, egy internetes rendelés, és érkezik az áru. Helyi piacokról, mészárszékektől szerezték be az alapanyagokat. - Ma több a gyógyszertár, mint a kocsma a településen – jegyezte meg a szakmabeli, és meggyőződése: az egykori vendéglátóegységekben dolgozók ma példát jelentenek, hiszen a nehézségek ellenére helytálltak.

A múltidéző eseményt élővé, eleink életmódját könnyebben átélhetővé tette, hogy meg lehetett kóstolni a zirci Liget cukrászda egykori műhelyének ikonikus, kedvelt süteményeit. Azokat a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium cukrásztanulói, Varga Kinga és Aschenbrenner Dzsenifer, oktatójukkal, Becz-Rábóczki Orsolyával készítették el. A szakembertől megtudtuk, hogy a homokzsák omlós tésztájába habos, diós töltelék került, és szivar alakúra formázták. Az ulmi kenyér püspökkenyér jellegű édesség, de nem raktak bele aszalt gyümölcsöt, mazsolát, csak citromhéjat használtak hozzá. A résztvevők szerint is nagyon finomak.

A Liget cukrászda hajdani műhelyének régi receptjei alapján sütötték meg a homokzsákot és az ulmi kenyeret

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Becz-Rábóczki Orsolya lapunknak elmondta, hogy a régi recepteket nem túl részletes elkészítési leírással kapták meg, az összetevők listájához csak néhány instrukció társult, de így is hálásak, szívesen részt vettek a lokálpatrióta hagyományőrzésben, régi ízek megidézése révén. Már elsőre sikerült a sütiket megfelelően elkészíteniük, de a kiállításmegnyitó előtt azért többször megsütötték azokat, gyakoroltak, hogy igazán jók, finomak és mutatósak is legyenek újjáélesztésük premierjén. Kicsit az arányokon változtattak, hiszen másféle liszttel dolgoztak, mint hajdanában. S a szakoktató megjegyezte: szakképző iskolájuk cukrászképzése során fontosnak tartják, hogy a diákok a régi klasszikus süteményekről is tanuljanak.