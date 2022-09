A rendezvényt először, hagyományteremtő jelleggel szervezik meg szeptember 29. és október 2. között a Jezsuita Kolostor és Romkertben. A Balaton Wine&Gourmet fesztiválon a nemzetközi kitekintés mellett a térség és az ország kulináris öröksége, borkészítési hagyományai és a gasztronómia egyre izgalmasabb jelene, lehetséges fejlődési útjai állnak a középpontban, mondta el Tungli Péter, a rendezvény programigazgatója, a VEB 2023 EKF gasztronómiai és borászati projektjeinek vezetője. Felidézte, a gasztronómiai rendezvény alapötlete már az Európa Kultúra Fővárosa pályázati anyagban is szerepelt, és szervesen illeszkedik abba az EKF-es koncepcióba, amely a kultúrát a lehető legszélesebben értelmezi.

Tiago Sabarigo sztárséf is érkezik

Forrás: A szervezők

A projektvezető elmondta, az EKF gasztronómiai törekvései közé tartozik a tavaly ősszel indult, és kéthetente tartott Óváros piac is, emellett több olyan gasztronómiai eseményt – például borászati képzéseket és konferenciákat – is támogatnak, amelyek hozzájárulnak a térség európai láthatóságához. Tungli Péter kiemelte, a rendezvényre mintegy ötven kiállítót várnak: nagyjából a felük az italkultúrát képviseli – a borászatok mellett például pálinkát, sört, szörpöket is kínálnak –, az ételeket kínáló kiállítók között bisztrók, éttermek és cukrászatok is szerepelnek, ők főként a Balaton térségéből érkeznek. A fesztivál díszvendége Japán és Spanyolország lesz, mindkét ország gasztronómiai jellegzetességeivel megismerkedhetnek a kilátogatók: lesz sushi és paella show és kóstoló, valamint az érdeklődők felfedezhetik a japán szakét és a spanyol cava pezsgőket is. Sőt, a látogatókhoz a két ország kultúráját is közelebb viszik: lesz japán zene, flamenco és kimonóbemutató is. Tungli Péter elmondta, a bisztrók és éttermek jellemzően legalább háromféle étellel készülnek.

Az egyes kiállítóknál megfizethető áron kapnak a látogatók kóstolómennyiségű adagokat. A négynapos fesztivál egyszerre kíván szólni a gasztronómia és a borkultúra iránt érdeklődő nagyközönséghez, valamint a szakmai látogatókhoz is. A programot négy helyszínen tartják. A jezsuita templomnál különleges vacsorákat és ebédeket Michelin-csillagos séfek prezentálnak a napijegyen felüli külön belépődíj fejében. A nagyszínpadon lesznek az ételshowk és bemutatók. A gyereksátorban nemcsak a legkisebbeket animálják, hanem gasztronómiai programokat is rendeznek Kalas Györgyi szakíró vezetésével: gazpachót és szusit is készíthetnek a gyerekek, valamint elsajátíthatják a muffinkészítés fortélyait is. A borszakmai sátorban előadásokat és izgalmas programokat tartanak a Central European Wine Institute (CEWI) szakembereinek közreműködésével. Horkay András, a CEWI vezetője és tulajdonosa, nemzetközi borakadémikus lapunknak elmondta, négy tematikával készülnek: az elsőben az olaszrizling kapja a főszerepet, és azt igyekeznek bemutatni, hogy a hat balatoni borvidéken milyen terroirral és stílusokban készül a régió zászlósbora.

Forrás: Szervezők

A stílusvariációk tárgykörben azt mutatják be, hogyan fejlődnek, és milyen különbségek lehetnek a borban, ha acéltartályban, hordóban, ászokhordóban vagy éppen amforában érlelik őket. A harmadik kurzus a „mindent az orrnak” elvre épül: jellegzetes illatminták alapján kell kitalálnia a látogatóknak, hogy melyek azok – például vaníliás, neutrális, almás, citrusos stb. –, majd a borokon keresztül mutatják be ezeket az illatjegyeket. A negyedik napon a balatoni borrégió jellegzetes fajtáival és sokszínűségével ismerkedhetnek meg a látogatók. A Balatonfüred-Csopak borvidéket az olaszrizling, Badacsonyt a kéknyelű, Balatonboglárt a kékfrankos, a Somlót a juhfark, a Zalai borvidéket a tramini, míg a Balaton-felvidéket a furmint képviseli majd a kóstolóval egybekötött programon. A szőlészet-borászat napos oldala mellett a rendezvényen a jellegzetes borhibákat is bemutatják az érdeklődőknek, akik megtudhatják, hogy mi okozza azt, ha egy bor íze dugós, fülledt, kénes/kén-hidrogénes vagy oxidált lesz. A fesztivál házigazdája Gianni Annoni televíziós műsorvezető, szakács lesz.

– Közös ünnepre készülünk a kiállítókkal, a VEB 2023EKF-fel és a kulinária iránt érdeklődőkkel. Négy napra gasztronómiai szentéllyé válik a Séd-völgy – fogalmazott Tungli Péter programigazgató.