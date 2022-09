Hartmann Antal, Márkó polgármestere arról beszélt, hogy büszkeség számukra a fesztivál, hiszen annak létrejötte a Márkófolt Varrókör munkáját is dicséri, amelynek tagjai nemcsak saját örömükre és szórakozásukra varrnak, hanem a közösség javára is. Példaként említette, hogy mesepárnákat készítenek az ovinak, vagy éppen Márkó újszülött lakóit babalabdával köszöntik. Nem is csoda, hogy 2017-ben az egyesület felvétel nyert a helyi értéktárba.

A megnyitón közreműködött a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület néptánc- és népdalcsoportja, valamint a Márkói KamaraTehátRum Egyesület művészei. A kiállítások mellett a szervezők kísérő programokról is gondoskodtak.