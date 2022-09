A háttérben kirajzolódó, csillogó Balatonnal, a tavon vitorlásokkal mindez képeslapnak is beillő látványt nyújtott, ezt lehetett megcsodálni Balatonszőlősön, a hegyoldalon.

Sokan lehunyt szemmel belenéztek az erőt és energiát adó nyárvégi fénybe, ami az előző hetekben bronzszínűre festette a napimádókat. Az emberek bámulták a lenyűgöző panorámát, azt a különleges természeti csodát, amiben csak az ittenieknek, az idelátogatóknak lehet része, és talán sokan észre sem veszik, illetve nem is gondolják, milyen különleges, szép helyen élnek, mennyire szerencsések, hogy ez a páratlan természeti környezet, ez a békesség, nyugalom, ez a harmónia veszi őket körül!

Jó megpihenni, lenyugodni ezen a csöndes, lélegzetelállítóan szép helyen a pezsgő nyár végén, amikor az ember végiggondolhatja a mögötte lévő hónapokat, a jobbnál jobb programokat, az élménydús, magas színvonalú rendezvényeket, a nyáresti baráti beszélgetéseket, a naplementés, kiadós úszásokat, és azt a számtalan természeti csodát, így a vízi élővilágot, amit csak a Balatonnál élhet meg, itt láthat.

A tónak és környékének különleges varázsa és sajátos éghajlata, ahogy mondják, mikroklímája van, ugyanis ha távolabb esik az eső vagy hidegebb az időjárás, a Balatonnál akkor is ragyogó az idő, süt a nap, kitűnően lehet úszni, napozni, illetve sportolni, például futni, túrázni, bringázni a szabadban. Valószínűleg sokan kiegyeznének az örök nyárban, mert ezek a mozgalmas hónapok, tele napfénnyel, vidám és kitűnő programokkal, balatoni úszásokkal, szabadtéri sportolással semmihez sem fogható élményt adnak az embernek!