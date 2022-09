A rendezvényt 25. alkalommal szervezte meg a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület. A program iránt évről évre nő az érdeklődés, a szervezésben és a lebonyolításban pedig az egyesület tagjai mellett részt vesz a falu apraja-nagyja – mondta el Sikosné Szücs Marianna, a programot szervező egyesület elnöke. A rendezvényre a hazai sárkányeresztő társaság tagjai és külföldi professzionális reptetők érkeztek Csehországból.

A sárkányépítők fantáziáját és ügyességét dicséri, hogy idén is több különleges mintájú-formájú, színű és stílusú sárkányt hoztak szállni, többek között egy úgynevezett sárkányvonatot, egy hatalmas polipot – amely egy másik sárkány segítségével emelkedett a levegőbe –, egy Rubik-kockát mintázót és a magyar trikolór színeiben pompázót is.

A sárkányok reptetéséhez természetesen jól jött az a légmozgás, amely jellemezte a szombati napot, a nagyobb repülőalkalmatosságok 30–60 méteres magasságban lebegtek az égen. Ezzel kapcsolatban Sikos Péter egyesületi tag elmondta, hogy a magasabb légrétegekben némileg erősebb, de stabilabb és egyenletesebb a szél, mint a földfelszínen.

A programon idén is nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a gyerekeket megismertessék a reptetés technikájával és a papírsárkányok készítésével. A gyerekek különböző színekkel és mintákkal díszítették a sárkányokat, a nap során többféle, például lyukas közepű és úgynevezett madársárkány is készült. A reptetésben pedig Sikos Péter volt a lurkók segítségére. A papírsárkányoknak szépségversenyt is tartottak, a gyerekeket korosztályok szerint díjazták, és mindenkit jutalmaztak.