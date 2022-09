A helyszínen akár 150-250 papírsárkány is készül, a szervező Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület tagjai a repülési tulajdonságaik mellett a sárkányok szépségét is díjazzák különböző korcsoportokban. Kísérőprogramként légvár és ügyességi játékok, lovaskocsikázás, veterán motorok bemutatója és koncert is szórakoztatja majd az érdeklődőket.