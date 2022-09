- Annak idején a fiatalokkal kezdtük szervezni a falunapot – nyilatkozta érdeklődésünkre Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke. - Az idei? Nagyon jól sikerült, ugyanis igazi közösségi összefogás jellemezte az rendezvényt.

Megtudtuk, már az előzetes feladatokhoz is sokan mentek segíteni. Ami elkélt, hiszen például sátrat és színpadot kellett építeni. Az elnök örömmel számolt be arról is, hogy a helyi fiatalokkal és önkéntesekkel közösen készítették elő a helyszíneket. A rendezvény idén augusztusban kétnapos volt, pénteken és szombaton került megrendezésre.

Az első napon a tóparton a Tótvázsonyért Alapítvánnyal közösen a fiatalok egy szuper estét hoztak össze. Harmonikával és citerával startolt a program, majd egy roma folklórzenekar adott parádés koncertet, amit tűzzsonglőrök követtek. Másnap pedig jöhetett egy klasszikus, vérbeli falunap: főzőversennyel – tizenegy csapat nevezett - , gyerekprogramokkal, ringatóval, teniszoktatással. Délután pedig már Varga Miklós állt színpadra, de vendégül látták Berettyóújfaluból a Baraboly Néptáncegyüttest is. Ennek kapcsán Szendrei Szilárd megjegyezte, öröm számukra, hogy az ország másik végéből vendégül tudtak látni fellépőket, ami különleges színfolt. Természetesen a helyi nyugdíjasok is készültek műsorokkal.

- A régi, Covid előtt időket idézték az idei Savanyú Jóska-napok. Úgy érzem, tartalmas, színvonalas közösségi programokat sikerült tető alá hoznunk – hangsúlyozta az elnök. Kiemelte azt is, hogy a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tartott bemutatót a vendég aschaffenburgi hasonló egyesülettel, amihez a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület asszisztált egy épített baleseti helyszínnel.

A napot hajnalig tartó utcabál zárta.