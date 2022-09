A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház idén Szent Mihály napja alkalmából a vendéglátás és a gasztronómia témájában szervez programokat. Szeptember 24-én, szombaton – ettől a naptól – újra megtekinthető lesz, megújult formában az intézmény Látogatható Raktára. A Reguly Múzeum Kávézó első minitárlata 15 órakor nyílik meg. A "Történetek a zirci ablakokból" című kiállítássorozat Cuhavölgyi Klára helytörténeti gyűjtései alapján egy-egy témát körüljárva mutatja be a város múltbéli értékeit. Első alkalommal a zirci vendéglőket. A kiállítást Répás Tibor nyitja meg, Cuhavölgyi Klára pedig tárlatvezetést tart. A helytörténeti kiállításhoz kapcsolódóan a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium cukrász hallgatói az egykori Liget cukrászda műhelyét idézik meg. Elkészülnek az egykori cukrászda ikonikus édességei, mint például az ulmi kenyér. A süteményeket meg lehet kóstolni.

Mivel vendéglátás aligha létezhet bor nélkül, a régió borkészítésével is foglalkoznak, 16 órától Földi Bálint, az egyik legtehetségesebb Szent György-hegyi borász lesz a vendég, aki a borról és a borkészítésről beszél. A rendezvény kísérőprogramjaként 17 órától a móri Geszler Pincészet tart borkóstolót, hatféle bort mutatnak be az érdeklődőknek. Erre külön, előzetesen érdemes jelentkezni, az esemény többi része azonban ingyenes.

Népi játékokat lehet kipróbálni a múzeum udvarán 14 órától és Szent Mihály napja alkalmából a zirci piac 14 és 18 óra között várja a vásárlókat.