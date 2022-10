A város központjában lévő boltnak mostanában nagy a forgalma, jellemzően krizantémot vagy tobozos koszorút választanak a vásárlók. Cserepes növényt sokan vesznek, például az árvácska gyorsan fogyott emiatt, azt ki is szokták ültetni a sírokra, vagy kaspóban teszik azokra.

Szívesen készít úgy összeállítást, szép kompozíciót Kovács Szilvia, hogy a vevő mondja meg, mit rakjon bele. Épp egy ilyen megrendelésen dolgozott ottjártunkkor, a mohakoszorúra babér került és örökzöld cserje levele, vizes oázisba.

A polcokon és az üzlet előtt sorakozó angyalkás, szív és kereszt alakú kődíszek aprólékos elrendezéseikkel finom összhatást keltenek, viszonylag újdonságnak számítanak, és ugyancsak kedveltek a vásárlók körében, tudtuk meg a szakembertől, aki elárulta: temetőbe koszorút művirággal is készíthetnek, a legolcsóbb ezerötszáz forintba kerülhet és szalmaalapra rakják, innentől viszont árban a határ a csillagos ég. A zirci üzletben legfeljebb hét-nyolcezer forintosat szoktak összeállítani, de különleges kérésre akár drágábbat is tudnak, abba még több élő növényt tehetnek.