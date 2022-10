A köszöntők után gazdag programokat kínáltak a szép számú érdeklődőnek. Így 17 pincénél sétakóstolón lehetett részt venni, ahol juhfarkot kínáltak, szerveztek utazást a hegy körül, beszéltek a Somló szépségéről és felkeresték a különféle pincészeteket. Tornai Tamás bemutatta nemzetközi díjnyertes boraikat, amiket meg lehetett kóstolni a pincészetben, ahol elmondták azt is, hogyan készülnek a nedűk. Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus összehasonlító kóstolást kínált A juhfark és őshonos fajták a világ nagy borvidékein című programjában. A nap különlegessége volt, amikor húsz évre visszamenően kóstoltak meg borokat, különböző évjáratokból. Kiderült, egy 16 éves somlói bor milyen kivételes szépségeket, értékeket képvisel. A szervezők sok érdekességet és különlegességet mutattak be a helyi bormúzeumban is.