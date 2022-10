Molnár Roland, a VVHHFE elnöke örömmel újságolta, hogy a 12 napon át tartó süteményvásáron közel 1,4 millió forintot gyűjtöttek. Mint fogalmazott, kulturális programok is színesítették a közel két hetet, köszönhetően az EKF-től nyert pályázati támogatásnak. Hangsúlyozta, szeretnék még inkább megszilárdítani a jövőben jótékonysági süteményvásárukat, az elnök reméli, szélesebb körben is megismerik a veszprémiek közösségük ebbéli kezdeményezését. Számokat is megosztott lapunkkal, eszerint közel száz támogatójuk volt jelen a belvárosban és kétszáz önkéntes segített. Kiemelte, hogy idén nem csak veszprémiek álltak az egyesület mögé, hanem Badacsonytomajból is több vendéglátó egység segített céljaikban.

A bálra - amit idén november 12-én, 18 órától tartanak meg a Veszprémi História Hangvilla Étteremben - is invitál az egyesület, amire jegyet a Pannon Várszínházban lehet vásárolni. A szervezés jól halad, ami Molnár Roland szerint a nemrégiben kiérdemelt Pro Civitate díjuknak is köszönhető, ám várják még a felajánlóktól a tombolatárgyakat.