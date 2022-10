Mint elmondta, 350 méteres távolságból érkezett a kapás, amelyhez fűszeres meggyes csalit használt. A bojlis horgászatban már széles körben ismert fiatalembernek nem ez volt az első szép fogása, s vélhetően nem is az utolsó. Az elmúlt időszakban egyébként Szigligeten egyre népszerűbb a bojlis horgászat, s ehhez most már az említettel együtt kettő bérelhető stég is rendelkezésre áll.