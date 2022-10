James Walker két éve él Balatonfűzfőn feleségével, Judittal. Angliában, Londonban ismerkedtek meg nyolc évvel ezelőtt, a szerelemből házasság lett, és dönteniük kellett, hol telepednek le. Végül úgy határoztak, a csöndes és nyugodt Balatonfűzfő sokkal inkább alkalmas a családalapításra, a gyereknevelésre, mint a nyüzsgő London. James úgy fogalmazott, ennél tökéletesebb lehetőséget nem is kaphattak volna, s hamarosan saját otthonuk is felépül.

Míg Anglia egy világbirodalom központja volt, addig Magyarország hozzá képest sokkal kisebb ország. Már ebből adódóan is hatalmasak a különbségek a két ország között, nem beszélve a gazdasági, kulturális és gasztronómiai eltérésekről. James számára, ahogy a legtöbb angol számára, azonban az időjárás volt az első komoly sokk, amely Fűzfőre költözve érte.

– Sokkal kellemesebb az idő minden szempontból. Nyáron meleg van, télen pedig hideg, és még a hó is esik. Angliában hűvösebb van, és jóval csapadékosabbak a mindennapok. Fűzfő és Almádi környéke csodálatos és minden szempontból ideális lakóhely. Nagyon szeretek itt élni – mondta.

A következő meghökkenés akkor érte igazán, amikor bepillantást kapott a magyar gasztronómiába. Túró Rudi, lángos, pörkölt – mind-mind nagyon finom étkek James szerint, és kihagyhatatlanok annak, aki csak turistaként látogat ide, de azt is leszögezi, az angolok a jóval könnyedebb ételeket részesítik előnyben.

Fotós: James Walker

Az angol és magyar emberek között is látja a különbséget. Úgy fogalmaz, ha egy magyar valamit el akar érni, csak magára számíthat, és oda kell tennie magát, mástól nem igazán számíthat segítségre. Ellenben az angolok sokkal előzékenyebbek, segítőkészebbek, nem esik nehezükre a másikat támogatni. Ha csak egyetlen példával kellene szemléltetnie, akkor a közlekedést hozná fel: a magyar utakon borzasztóan feszültek a sofőrök. Az angolokról megjegyezte, hozzá vannak szokva, hogy mindenhez joguk van, míg a magyarok kőkeményen megdolgoznak a jogosultságokért. James kiemelte, a fűzfőiek nagyon kedvesek és barátságosak, rendkívül befogadóan viselkednek vele.

James korábban nem sokat tudott hazánkról – Budapestet ismerte, és azt is tudta, a Forma–1-es autós világbajnokságon futamot tartanak itt. Viszont azelőtt még nem hallott a Balatonról vagy más itteni csodáról. Elmesélte, az esküvőre érkező angol vendégeknek leesett az álluk, amikor megpillantották a magyar tengert, s azóta többen is szívesen látogattak már vissza ide.

Visszatérve a gasztronómiához: James különösképp szeret főzni, sőt ehhez kapcsolódik egyik szakmája: ételfotósként is dolgozik. Korábban Angliában a szakmában elismert séfekkel dolgozott együtt, akik megfőztek, ő pedig fantasztikus fotókat készített az ételkreálmányokról, de ő maga is szívesen áll a konyhapultba, és a finomabbnál finomabb ínyencségeket lefényképezi. Más témákban is örömmel alkot: egyéb termékekről, emberekről készít hangulatos, „beszélő” képeket. Az angol farmerekről készült sorozata, amelyen életmódjukat, szakmájukat, az egészséges életmódot népszerűsíti, mások figyelmét is felkeltette, és ezek közül hármat a londoni metróban kihelyeztek.

Fotós: James Walker

Az egyik legnagyobb angol folyóirat, az Independent is leközölte James Walker egyik fényképét, egy gluténmentes hamburgerről, amelyen a buci két részét két nagy gomba alkotta.

Jelenleg egy olyan cégnek dolgozik, ahol azt tanítja, miként lehet okostelefonnal jó fotókat, videókat készíteni. Azt mondja, hatalmas az érdeklődés, az igény erre, hiszen a közösségi médiában egyre többen figyelnek arra, hogy jó minőségű fotókat posztoljanak magukról, termékükről, tevékenységükről.

James elárulta, nincs túl jó barátságban a magyar nyelvvel, rendkívül komplikált és nehéz a kiejtése, bár sokat megért a felesége beszélgetéseiből. A családjában szerencsés a helyzet, nincs rákényszerülve a magyar nyelv használatára, körülötte mindenki jól beszél angolul.

Fotós: James Walker

Kisfiukat azonban szeretnék kétnyelvűnek nevelni, Judit magyarul, James pedig angolul beszél hozzá. Sőt, a család egyéb tagjai is rákényszerülnek a kétnyelvűségre, a három kutya és a két macska a magyar és az angol hívószót egyaránt érti.

James azt mondja, cseppet sem bánja, hogy hátrahagyta a hűvös Angliát. Szeret itt élni. Már Balatonfűzfő, a Balaton az otthona, amit semmiért sem hagyna hátra.