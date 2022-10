A feol.hu oldal közlése szerint néhányan a személyiségi jogok megsértésére hivatkoztak, volt, aki azt hangsúlyozta, hogy az autóbuszon nem lehet felvételeket készíteni. Néhány hozzászóló szerint a sofőrök – legyen szó személyautó vagy más jármű vezetőjéről – jelentős része telefonozott már vezetés közben, és bár nem vitatják a buszsofőr felelőtlenségét és szabályszegését, azon a véleményen vannak, hogy mégsem kéne a legrosszabbakat állítani róla.

A többség viszont felháborodott a videó láttán, ami szintén érthető. Vezetés közben a figyelem akár néhány másodpercre való elvesztése is következményekkel járhat, a közlekedésben ugyanis olyan váratlan szituációk alakulhatnak ki, amelyek azonnali reakciót és teljes figyelmet igényelnek.

Az ilyen és ehhez hasonló esetekkel, azok esetleges következményeivel kapcsolatban megkerestük a Volánbusz Zrt.-t.

Belső vizsgálatot indított a Volánbusz Zrt.

– Társaságunk mélyen elítéli a videóban látható, utasokat veszélyeztető cselekedetet, és belső vizsgálatot indított az eset kapcsán – kezdte válaszát a cég. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy az autóbuszvezetőkre milyen külön szabály vonatkozik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot illetően, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a KRESZ-ben szereplő, menet közbeni használatot tiltó pont természetesen rájuk is igaz. A sofőrök menet közben kihangosítva, vagy fülhallgatóval is csak szolgálati ügyben, rövid ideig használhatják a készüléket. Álló jármű esetén, forgalmi okok miatt álló járműben, például vasúti átjáró előtt, piros lámpánál vagy torlódás esetén elindulásig használható a kézben tartott mobiltelefon a vezetők számára.

A vállalat tájékoztatása szerint az autóbusz-vezetők rendszeroktatásának részét képezik a mobiltelefon használatára vonatkozó tudnivalók. Abban az esetben, ha a szabálytalan használat bizonyítható, a társaság kollektív szerződésében foglaltak szerint a munkáltató különböző szankciókat alkalmaz. Ez súlyosabb esetben, vagy a kötelezettségszegés ismétlődő jellege esetén akár a munkaviszony megszüntetése is lehet.