Túrasztráda – mondogatták többen is, akik Bakonynána felől indultak el a neves látnivalóhoz. Gyakran kellett félrehúzódni, hogy ki tudják kerülni egymást a gyorsabban és a lassabban, az egymással szemben haladók. Mindenki figyelmesen, udvariasan viselkedett, könnyű volt szóba elegyedni idegenekkel – talán az erdő a jobbik oldalunkat hozza ki belőlünk. A főként kerítések mellett vezető szakasz nagy részét még egy idős néni is megtette a járókeretével, és egy kisbabát is eltoltak rajta nagyszülei babakocsiban. Kutyával, egészen apró házi kedvencekkel is sokan érkeztek. A vízesés helyét – ahol a függőleges sziklafalak magasodnak, lépcsős mederbe terelve a vízfolyást, amikor van – ezúttal nem lehetett úgy lefotózni, hogy ne látsszanak a képen túrázók.

Méltán népszerű ez a természeti képződmény. Lapunkban már írtunk róla korábban is, Futó János geológus szakmai tájékoztatása alapján. A Római fürdőnél a szakember elmondása szerint geológiai szempontból az az érdekes, hogy hirtelen öt-hat méteres a szintkülönbség, ezért szalad le a patak a katlanban vízesésszerűen, nagyobb esők után és a tavaszi olvadások idején. Ilyenkor nyolc–tíz méter szélesen hömpölyög, szinte megvadulva, de még ekkor is biztonságos a megközelítése a kialakított sétaútvonalon. A turistaútról akár felülről is meg lehet csodálni. Az egykori élővilág ősmaradványai is megfigyelhetők a közelben, és persze sokféle gomba, kőzet. Az őszi növényzet színpompájában lehet gyönyörködni, és az elkövetkező hónapokban, télen is szép látnivalókat nyújt a környék. A szurdok mentén ugyanis öreg bükkök, kőrisfák állnak.