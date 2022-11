Az egyesület jóvoltából a fantasztikus természeti, épített szépségek mellett a világjárás pénztárcakímélőnek bizonyult. A kisbusz költségeit a civil szervezet vállalta, köszönhetően Harkai Ferenc egyesületi elnöknek, aki a nyári turistajelzések többszáz kilométernyi felújításával teremtette elő a fedezetet. Így olyanok is eljutottak a régen vágyott helyekre, akiknek önerőből ez csupán vágyálom lehetett. Az ötletgazda Peer Gyula a program kidolgozását magára vállalta, túravezető ezúttal Váradi Beáta, a Bakony Természetbarát Egyesület elnökhelyettese volt. Az öt napból kettő utazással telt, mivel útközben a gyönyörűséges, egykori magyar városokat is bejárták. A kassai és lőcsei városnézés maradandó élménye után a matlárházi szálláshelyre érkezett a csapat. A Magas Tátrában tett túrák alkalmával örömmel tapasztalták, hogy a fenyves regenerálja önmagát, szinte mindenhol legalább embermagasságú, helyenként azt meghaladó fák nőnek. Első túranapjuk mindjárt kalandosan alakult, sejtelmes ködben igyekeztek a Kőpataki-tóhoz. Az 1730 méter magasságot lanovkán tették meg, amivel a növényhatár fölé érkeztek. Innen indult a résztvevők lehetőségeihez igazodva kettéosztott gyalogtúra. Aki jobban bírta az emelkedőket és a távot, a Magistralon közelítette meg a tátralomnici kilátót, gyönyörködhetett az Óriás vízesés környezetében, aminek látványa ezúttal víz nélkül is élményt jelentett.

Fotó: Bakony TE/Vehovszky Ágnes

Megnézték a Rainer kunyhót Tarajkán, az Öt forrás vidékét. A harmadik nap Tátrafüredről siklóval célozták meg ismét Tarajkát, ahonnan a gyalogtúra a Felkai-hídon, a Felkai-völgyön át Tátraszéplakra vezetett. Negyedik napon Tátraerdőfalváról tettek egy 16 kilométeres kört – az idősebbek kevesebbel is beérték. A Tar-pataki völgytúrán, majd a Hosszú-tavi menedékháztól vissza Tátraerdőfalvára gyönyörködhettek a természeti szépségekben. Ezt követően esőnap következett, amire a szervezőknek szintén kitűnő terve volt. A Bélai-barlang cseppkőcsodáiban gyönyörködhettek. A jól kiépített, bejárható barlang másfél órás fantasztikus élményt nyújtott. A természeti képződmény két métertől az ötven méterig változó belmagassága lenyűgöző belső világot tárt a turisták elé. A hazafelé tartó csoport körbejárta Besztercebánya nevezetességeit, majd különleges vallástörténeti élményként a késmárki óevangélikus templomban gyönyörködhetett, melynek minden porcikája fából készült, egyetlen fémszög sincs benne.