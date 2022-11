Tapolca A Down-szindrómával születő gyerekeknek az orvosok sok esetben nem jósolnak hosszú életet, főként, ha az amúgy is nagy trauma mellé szervi elégtelenség járul. A tapolcai Budai Norbert szív- és tüdőproblémákkal született a várandósság 34. hetében. Sokáig élet-halál között volt az inkubátorban és akkor azt mondták az orvosok, hogy legfeljebb 12 éves koráig maradhat életben. Ennek immár 26 éve. Születése óta a család háromhavonta viszi ellenőrzésre Budapestre. Norbi azonban nem csak a szörnyű jóslatra cáfolt rá, hanem még súlyos Covid-betegségéből is kigyógyult néhány hónapja. Erre már végképp nem talál hivatalos magyarázatot senki. Legfeljebb a család, a szülők és nővére, akik a lélegeztetőgép mellett sem hagyták magára.

A családi ház udvarán Eta és Tibi vár, a szülőket szinte mindenki ismeri a városban munkájuk révén. Eta gyógynövényboltot vezetett éveken át, elkötelezett természetgyógyász. Tibi a várost fenntartó cég alkalmazottja. Első közös gyermekük, Szabina szociális munkás, a fővárosban él, de gyakran hazalátogat. Öccse folyamatosan állandó felügyeletet igényel, nem önálló. Norbi speciális intézményben végezte el a nyolc osztályt, 23 éves koráig iskolás volt. Közben nagyokat sétált a szüleivel, sokat ment édesapjával a hegyre, a kertbe. Vidám, szófogadó, szeretni való gyermek. A Down-szindrómás fiú most arcán széles mosollyal közeledik felém, illedelmesen bemutatkozásra nyújtja a kezét: Szia, Budai Norbi vagyok – mondja határozottan, de a tőle megszokott közvetlenséggel, kedvességgel. Egy pillanat alatt belopja magát az ember szívébe és ettől még szomorúbb a betegsége története, amely szerencsére jó véget ért.

A kálváriájukról Eta és Tibi mesél. Az édesanya mindvégig tiltakozott a Covid-oltás ellen, sem ő, sem Norbi nem kapta meg a vakcinát. Tibi beolttatta magát. – Februárban megfáztam és elkaptam a vírust, ahogy Norbi szintén. Már kezdtem gyógyulni, amikor ő olyan rosszul lett, hogy az ügyeleten tüdőgyulladást állapítottak meg és a veszprémi kórházba vittek bennünket mentővel. Néhány napra engem is befektettek a Covid-osztályra, aztán hazaengedtek és otthonról bejártam hozzá. Nem javult az állapota, az intenzív osztályra, lélegeztetőgépre került. Kétségbeesésemben mentős ismerősöm, Rig Lajos közbenjárását is kértem, hogy a kisfiunk megfelelő ellátást kapjon, hiszen sok helyen lenézik a fogyatékosokat és az sem volt jó pont, hogy nem adattam be az oltást. Mégis, szinte mindenki készséges volt, olyannyira, hogy naponta felhívtak és elmondták, hogy milyen állapotban van. Persze, akadt olyan orvos, aki éreztette velem, hogy felelőtlen voltam. Mit akarok én így, ne várjam, hogy életben marad a gyermekem – emlékezik Eta a legnehezebb napokra. Amikor csak lehetett, ott volt Norbi ágyánál. Imádkozott és simogatta, puszilgatta a fiát. Kérte, hogy gyógyuljon meg, ne hagyja el, mert ő az élete értelme. Egy hét múlva Norbi jobban lett, levették a gépről, de még ekkor sem hitegették gyógyulással a szülőket. - Azt mondták az orvosok, semmi esély rá, hogy életben marad az ő állapotában. Közben vérfertőzést kapott, ami felfekvéssel járt, valamint bakteriális fertőzés támadta meg a tüdejét, szívét és másodszor is gépre került. Végképp lemondtak róla – mondja könnyek közt Eta, aki azonban nem adta fel a küzdelmet.

- Az egyik orvos elmondta, hogy a járvány idején két évig volt a szegedi kórház Covid-osztályán, ahol egészséges fiatalok haltak meg a szeme láttára. Erre azt feleltem, hogy doktor úr, vannak még csodák. Nem szűnt meg a hitem, éjjel-nappal imádkoztam, erőt merítve a Torinói lepelről készült képből, amit minden nap magammal vittem. Annyira átéreztem Norbi fájdalmát, hogy sajgott a szívem, a tüdőm, hiszen a fiammal szimbiózisban vagyunk egymással, átvesszük egymás érzéseit. Norbi egy hétig volt gépen másodszor is, közben kétszer fertőződött meg. De lassan lement róla a vírus, jól reagált a szervezete a gyógyszerekre, újra lekerülhetett a lélegeztetőgépről. És akkor talán már úgy látták az orvosok, hogy van némi esély a felépülésre. Igaz, továbbra sem hitegettek a gyógyulásával. Egy hétig megfigyelték. Beszélni még ekkor sem tudott, csak bólogatott, mert oxigénmaszk nélkül képtelen volt lélegezni – sorolja a megpróbáltatásokat az édesanya. Tibivel együtt állítja, hogy az orvosok mindent megtettek Norbiért. Nagyon sokat számított, hogy a belgyógyászat rehabilitációs részlegén is engedték Etának, hogy ott legyen mellette egész nap. Nem csak tartotta benne a lelket, hanem segített ellátni a gyermekét. Etette, ápolta, sok munkát levett a nővérek válláról, akik jó néven vették Eta ragaszkodását. – Előfordult, hogy húsz betegre egyetlen nővér jutott, belátták, hogy jobb, ha ott vagyok. Közben Norbit megszerették az orvosok is, hiszen jó természetű, vidám, aranyos gyerek. Kérték, hogy ha felgyógyul, menjünk vissza egy találkozásra. De egyelőre még a belgyógyászaton kellett maradnunk egy ideig.

Eleinte sokszor nagyon rosszul volt, fájdalmában remegett, reszketett, szörnyű volt tehetetlenül nézni. Azt mondta, anyukám, fáj a szívem, segíts, mert meghalok. Csak annyit tudtam mondani, hogy aludj, kicsim. Aztán újra tanultunk járni, Bioptron lámpával lámpáztam és rengeteg vitaminnal láttam el minden nap Norbit. Az orvosok nem bánták. Azt mondták, mindegy, úgysem fog segíteni az sem, de nem is árt. Azonban egy váratlan epilepsziás roham nehezítette a felépülést. Őrületes fájdalmat okozott Norbinak már az is, hogy megmozgassa a lábait, de ő gyógyulni akart. Mindenki azt mondta, hogy egy kis hős, valóságos csodagyerek. Ahogy addig sem volt panasza, tovább tűrt minden beavatkozást, együttműködött. Amikor elkeseredésemben sírva a mellére tettem a fejem, megsimogatta és azt mondta: Anyukám, ne félj, meggyógyulunk. Még betegen is tartotta bennem a lelket – mondja Eta könnyek között. Nagyon lassú folyamat volt a gyógyulás, lépésről lépésre ugyan, de haladtak.

- Amikor már a folyosón sétáltunk, az orvosok csak ámultak és egyikük megkérdezte a kezelőorvostól, ezt hogy csinálta? Ő azt felelte, hogy a hihetetlen gyógyulás az édesanyának köszönhető. Persze, én szabadkoztam, hiszen az orvosok nélkül Norbi nem maradt volna életben. Közben arról se feledkezzünk meg, hogy Tibi volt a hátország, amikor én a kórházban lakhattam. Kétnaponta jött és hozott ebédet, rendben tartotta itthon a házat. Amikor pedig már fogytán volt az erőm, Szabinával együtt leváltottak. Nagyon sokat köszönhetünk a nagy lányunknak is, a bajban bebizonyosodott, mennyire összetart a család. Azonban kétségtelen, hogy szükség volt a sikerhez az orvosok szakértelmére, a nővérek segítségére. Mielőtt hazaindultunk, Norbi átölelte az orvosát, és azt mondta neki: Köszönöm, doktor néni, hogy meggyógyítottál. Erre az orvos azt felelte: minden küzdelmet megért, hogy most itt lehetsz. A kilenc hét kórházi kezelés után végre májusban hazajöhettünk. Az oxigénre még szükség van sokszor, mert szövődményekkel küszködünk, de folyamatosan javul Norbi állapota. Imádni való, tündéri gyerek, nem lehet őt nem szeretni. Megható, amikor odabújik hozzám, megsimogat és azt mondja, hogy anyukám, te vagy a mindenem – mondja Eta, a mosolygós, bújós Norbi kezét szorongatva. Tibi átöleli őt és gyermeküket, aki örökre az ő kicsi fiúk marad.